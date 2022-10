DA LI ZNATE RAZLIKU IZMEĐU AJVARA I PINUĐURA? Tajna je u ovom detalju, a evo kako da napravite najukusniju ZIMNICU! RECEPT, ANKETA

Pinđur i ajvar su zimski specijaliteti koje većina obožava. Iako neki smatraju da je pinđur jedna od vrsta ajvara, razlika između ova dva slična proizvoda ipak postoji.

Naime, glavni sastojak ajvara je pečena paprika specifičnog, dimljenog ukusa, a dok pinđur uz dodatak paradajza i belog luka ima svežiju atomu i ređu teksturu.

Oba specijaliteta se pripremaju na sličan način, ali postoje male razlike u načinu spremanja i sastojcima.

Ovo je recept za pinđur.

Sastojci: 9 kg mesnatih crvenih paprika 2 glavice belog luka 5 kašika šećera 4 kg paradajza 4 dl ulja 4 dl vinskog sirćeta 2 veze peršuna ulje za dolivanje so po ukusu

Priprema:

Paprike ispecite, oljuštite, dobro ocedite, pa isecite na rezanca. Paradajz oljuštite, iseckajte i kuvajte sa šećerom dok se masa ne prepolovi. Dodajte paprike, ulje, so, beli luk i peršun i pržite do željene gustine. Na kraju dodajte sirće, prokuvajte i sipajte u vruće tegle. Ostavite u mlakoj rerni do ujutru da se uhvati korica. Sipajte u svaku teglu po prst ulja, zatvorite ih i ostavite na hladnom.

