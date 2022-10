SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O ŠAMPONU ZA SUVO PRANJE KOSE: Mnogim ženama je ovaj proizvod SPAS, ali on ima MANE

Pranje kose je jedna od najomraženijih aktivnosti, iziskuje mnogo vremena (ako je kosa duga), a više je nego neophodno, budući da je čista i lepa kosa pola dobrog izgleda. A kada se pojavio šampon za suvo pranje kose, mnogim ženama je laknulo, ipak, i ovaj proizvod ima svojih mana.

Kada je kosi potrebno brzo osveženje, ali nemate vremena za pranje, suvi šampon je jednostavno lek, jer u samo nekoliko poteza masni pramenovi ponovno izgledaju čisto.

Ipak, iako ovaj proizvod za kosu provereno deluje, nedavno su se pojavila pitanja o sigurnosti proizvoda i o tome da li doprinosi gubitku i oštećenju kose.

Kako deluje suvi šampon?

Suvi šampon upija prljavštinu i sebum na vlasištu koji se nakupljaju između pranja. Sebum proizvode folikuli kose, pa on omekšava vlasište. Iako je sebum neophodan za zdravlje kose, ova masna materija, takođe, čini da vaša kosa izgleda masno, a tu nastupa šampon za suvo pranje kose.

"Aktivni sastojci korišćeni u šamponu za suvo pranje upijaju znoj i nakupljenu masnoću sa naše kose, čineći je čistom i svežom", kaže Paul Rus, partner u salonu Irresistible Me.

Suvi šampon se najčešće sastoji od kredastih pudera i alkohola koji upijaju vlagu u kosi, osim toga proizvod sadrži i aerosoli koji omogućuju jednostavno nanošenje raspršivanjem i mirise za maskiranje neprijatnih mirisa prljave kose.

Kako suvi šampon utiče na kosu i teme?

Uprkos prednostima i praktičnosti, suvi šampon s druge strane može da uzrokuje neželjena oštećenja kose jer se nakuplja na temenu. Teški sastojci u određenim suvim šamponima mogu da uklone zdrava ulja koja su vlasištu potrebna za razvoj.

Gubitak kose

Budući da se suvi šampon nakuplja na vlasištu, to može da spreči hranjive materije da dopru do folikula dlake. Preterana upotreba proizvoda može da rezultira upalom vlasišta i začepljenjem folikula. S vremenom to može da oslabi folikul, uzrokujući pojačano ispadanje i stanjivanje kose.

foto: Profimedia

Perut

Najčešći problem suvog šampona je perut. Perut je obično uzrokovana neravnotežom masnoće koja uzrokuje nakupljanje ćelija kože, a zatim obilno opadanje. Kako biste sprečili perut, važno je da održavate vlasište čistim i uravnoteženim, što je teško da se postigne ako se stalno oslanjate na suvi šampon.

Koliko često sme da se koristi suvi šampon?

Kako biste izbegli preteranu upotrebu suvog šampona, ne preporučuje se njegovo korišćenje više od dva puta između pranja kose. U idealnom slučaju, nikada ne bi trebalo da koristite suvi šampon kao zamenu za pranje kose, samo kao sredstvo za osvežavanje u slučaju nužde.

Ali ako tvam je potrebano brzo rešenje za masnu kosu, odaberite proizvod sa sigurnom formule. Izbegavajte šest specifičnih sastojaka: sulfate, parabene, polietilen glikole, sintetičke mirise, talk i alkohol.

foto: Shutterstock

Alternative za suvi šampon

Najbolja alternativa suvom šamponu nije prava zamena, već biste jednostavno morali češće da perete kosu. Vlasište i njegovi folikuli temelj su zdravog rasta kose, a čisto vlasište pruža optimalno okruženje za bujan rast kose.

Suvi šampon neće da ukloni masnoću i prljavštinu s vaše kose, samo će da je maskira i dodatno će da zaprlja teme.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

01:32 POD LUPOM DEJANA MILIĆEVIĆA: Kakva je to dinastija haljina i mokra kosa SARE JO