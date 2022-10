ŽELUDAC MI SE OKRENUO KADA SAM VIDELA HRANU: Unutar nje nalaze se hiljade delića BUBA, a posebno ih ima u OMILJENOM PIĆU SRBA!

Pa, prema Insajderu i kompaniji za kontrolu insekata poznatoj kao Terro, mi jedemo oko (verovatno i više) 140.000 buba svake godine. Međutim, uprkos tome koliko to odvratno zvuči, zapravo je normalno i bezbedno da to radimo.

Kako prenosi "Najžena", jedna dama pogledala je video u kome se vidi kako izgleda hrana ispod mikroskopa, a nakon što je to videla, želidac joj se prevrnuo:

- Kada sam gledala snimak pod naslovom „Unutar mikroskopskog sveta“, bila sam potresena do srži. Na snimku, muškarac uzima razne vrste hrane od bobičastog voća do hot-dogova, pa čak i banane i stavlja njihove komade pod mikroskop. Ono što vidi ne može biti nevidljivo. U svakom uzorku hrane koju koristi, možete videti sitne bube i crve kako se migolje okolo. To me je zaista navelo na razmišljanje, koliko buba zaista jedemo?

Možda nećete moći da vidite ili okusite ove sitne komadiće buba, ali budite sigurni: crvi od brašna, žohari i bube mogu se naći u svakodnevnoj hrani, posebno u zrnu kafe, čokoladi i pšeničnom brašnu. A za one od Vas koji vole da popijete svoje pivo. Hmelj je omiljeni bubama. U samo 100 grama hmelja, uključeno je oko 25.000 delića buba.

Ovo me je šokiralo, uglavnom zato što nikada nisam razmišljala o tome. Međutim, iako meni, a verovatno i Vama, ovo može zvučati odvratno, posebno ako živite u zapadnom svetu, postoje regioni u ostatku sveta koji bube smatraju osnovnim namirnicama u svojoj ishrani. Za nas ostale imamo „Upravu za hranu i lekove“ ili FDA, koja dozvoljava određeno ograničenje unosa buba koje se nalaze u hrani i piću koje nam se prodaju.

Svaka vrsta hrane ima zakonsko ograničenje, ali ne za naše zdravlje. Umesto toga, ove granice uglavnom služe da se osećamo bolje. A ideja je, što manje vidite, veća je verovatnoća da ćete biti zadovoljni svojom večerom - rekla je žena.

