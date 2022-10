BALKANSKA P*RNO GLUMICA OTKRILA TAJNE ZANATA: Ispričala šta se radi na setovima, a evo šta se desi kad joj se kolega NE SVIDI!

Marija Zadravec, hrvatska p*rno glumica, otkrila je u Pulsu Srbije kako izgleda jedan dan snimanja filmova za odrasle.

Svit Meri, kako glasi njeno umetničko ime, uključila se u "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića i navela da se već dve godine bavi filmovima za odrasle.

Objasnila je kako je došla na ideju da se bavi ovim poslom.

- Ušla sam sasvim spontano, prvo sam se počela fotkati, onda sam postavljala to na društvene mreže. Svi su hteli da gledaju moje necenzurisane fotke. Tako sam na nagovor fanova otvorila Onlifans nalog. Htela sam probati i iskusiti nešto više. Baš me zanimalo kako to izgleda kada se snima u nekoj profesionalnoj produkciji - rekla je glumica.

Otkrila je i kako izgleda jedan dan snimanja.

- Snima se jedan film u jednom danu. Pripreme su takve, mnogi to ne znaju, pre svega treba napraviti zdravstvene preglede, neće niko da uzme nikakav rizik, svi obavljaju test. Imamo dogovoreno šta se i kako snima, pre toga je fotkanje u raznim pozama, tako teče i snimanje, u suštini, znamo šta radimo. Jedno snimanje traje tri sata sa pauzama kako bi se dobilo sat vremena dobrog filma - opisala je Svit Meri.

Rekla je kako ne može da utiče na to ako joj se kolega ne svidi:

- Ne mogu uticati na to, većina produkcija ima svoje glumce, jednostavno bih morala preći preko toga, ne mogu da znam sa kime ću da snimam. Nemam posebne kolege, nemam nikog da istaknem, meni su svi super. Ja volim opuštene i vesele osobe - kazala je glumica.

Na kraju je pozvala sve na sajam erotike.

- Imaćemo intimne odnose sa kolegama na pozornici i to će svi moći da gledaju. Meni je prvi put, ali biće jako dobrih glumaca, svetski poznatih, biće uzbudljivo - rekla je Svit Meri.

