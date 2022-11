EVO ZAŠTO NE MOŽETE DA IZGUBITE VIŠAK KILOGRAMA! Skoro svi koji se bore sa mršavljenjem imaju neke od OVIH NAVIKA: Promenite ih!

Mnoge dame imaju problema sa viškom kilograma, a kada pokušaju da se izbore sa njima, često naleću na zid i to im jednostavno ne ide. Razlog za to su neke od loših navika koje svi imamo, a evo i koje.

PRESKAČETE OBROKE

foto: Profimedia

Preskakanje obroka može šokirati metabolizam zbog čega se javljaju neželjene posledice. Što se duže pravi pauza između obroka, u organizmu počinju da se dešavaju različiti procesi kojim telo nadoknađuje nedostatak hrane. Naime, ono počinje da čuva kalorije za crne dane. Kad nakon dugog vremena konačno nešto pojedete, telo će se sećati da je dugo bilo bez hrane pa će preventivno početi da skladišti više kalorija. Upravo to dovodi do usporavanja metabolizma. Najvažnije je ne preskakati doručak i početi dan zdravim i obilnim obrokom.

NEREDOVAN SAN

foto: Shutterstock

Nedostatak sna ima veliki uticaj na probavne procese. Loše spavanje dovodi do usporavanja metabolizma, zbog čega se možete osetiti slabo i usporeno, a to će uticati i na vašu kilažu. Kada malo spavamo dolazi do poremećaja rada hormona kortizola koji počinje da podhranjuje višak masti u organizmu. Zato je jako bitno da spavate 7 do 8 sati svakog dana.

NE JEDETE HRANU BOGATU OMEGA 3 MASNIM KISELINAMA

foto: Shutterstock

Grupa namirnica koja sadrži omega 3 masne kiseline podstiče lučenje leptina – hormona koji ima najveći uticaj na metaboličke procese u organizmu, što dovodi do ubrzavanja probavnog sistema. Zbog toga je jako važno redovno konzumirati omega 3 masne kiseline čija je koncentracija najveća u ribama poput lososa i tune. Poslednja istraživanja su pokazala da ispijanje hladne vode pre i posle obedovanja ovih riba može da podstakne organizam da sagori čak 400 kalorija dnevno. Ukoliko niste ljubitelj tune ili lososa, možete omega 3 uzimati i u obliku tableta.

IZBEGAVATE VEŽBE SNAGE

foto: Profimedia

Mišići imaju veliki uticaj na sagorevanje kalorija, jer tokom dana koriste mnogo više kalorija nego masti. Što bolju mišićnu masu imate, sagorevaćete više kalorija, čak i u stanju mirovanja. Najbrži način da se izgrade mišiću jesu vežbe snage, a to će doprineti i zdravlju vaših kostiju. Rezultate ćete osetiti veoma brzo, jer će se vežbanje odraziti na celokupno zdravlje i snagu koja će biti na višem nivou.

(Kurri.rs/Alo)

Bonus video:

00:17 ZA 12 MESECI SLEDILA OVIH 9 TRIKOVA ZA MRŠAVLJENJE I SKINULA VIŠAK SALA: Kilogrami sigurno idu dole ako ih se pridržavate (VIDEO)