PRVA TRANSRODNA MIS! BRAJAN JE POBEDILA NA IZBORU ZA MIS AMERIKE: Uz suze i na kolenima, zahvalila se što je ispisala ISTORIJU!

Ove nedelje u Sjedinjenim Državama se desila istorija - tinejdžerka po imenu Brajan je postala, kako se smatra, prva transrodna osoba koja je osvojila titulu "Miss Amerike".

Brajan Ngujen (19), proglašen je za "Miss Greater Derry 2023" na izboru koji je organizovala organizacija Miss Amerike, a pobednica je izabrana kao predstavnica za učešće na takmičenju za Miss Nju Hempšira, čija pobednica dalje ide kao kandidat za oblasti na takmičenju za mis Amerike.

Takmičenje za Mis se održava na godišnjem nivou, a datira iz 1920-ih, otvoreno je za žene iz celog SAD, starosti između 17 i 25 godina. Počelo je pre svih tih godina kao takmičenje "lepotice za kupanje", ali organizacija Miss Amerike kaže da sada ocenjuje takmičarke po njihovim talentima i intervjuima. Događaj obično gledaju milioni ljudi kraj malih ekrana.

Tokom godina, kritičari su takmičenje i organizatore optuživali za seksizam, a runda u kupaćim kostimima je eliminisana 2018. godine kako bi se ovaj događaj ne bi bazirao samo na izgledu.

Sama organizacija navodi: "Percepcija javnosti o Miss Amerike je često da je to jednovečernje emitovanje, ali u stvarnosti je mnogo više. Ovaj jedinstveni program je prilika za žene tokom cele godine da zarade stipendije, razviju svoje mreže, nauče vredne životne i karijerne veštine i naprave razliku u svojim zajednicama. Više od 100 godina posvećeni smo osnaživanju zagovornika i lidera sutrašnjice, a tek počinjemo."

Nova Miss Greater Derry 2023. je opisana kao "plus size model i zagovornica marginalizovanih žena" je 19-godišnji vijetnamsko-američki influenser Brajan. Studentkinja, koja je studirala poslovni menadžment, rekla je na Instagramu: "U 100-godišnjoj istoriji Mis Amerike, zvanično sam postala PRVA transrodna osoba koja ima tu titulu. Nijedna reč ne može opisati osećaj i to što imam priliku da služim svojoj zajednici i predstavljam svoju zajednicu po prvi put na Miss New Hampshire. Tako sam počastvovana što sam krunisana za vašu novu Miss Greater Derry 2023, i oduševljena sam što ću vam pokazati šta krijem u rukavu."

Oni koji su navijali za Brajana, rekli su da je pobeda bila "neverovatna" jer je jedan obožavalac napisao: "Zadivljen sam tobom - hvala ti što inspirišeš". Ali mnogi su izrazili ogorčenje. Jedan korisnik Tvitera rekao je "Miss Amerike više neće biti samo za žene - muškarci žele da nas učine nevažnim." Drugi je napisao: „Zaista živimo u veoma čudnim vremenima. Ne morate čak ni biti ŽENA da biste bili MISS. Koliko je to ludo???"

(Kurir.rs/Heraldscotland)

Bonus video:

00:33 EVA RAS OSULA PALJBU PREMA RUŠKI I NJENOM DEČKU: Ja neću da izigravam mlađu osobu nego što jesam, mi žene imamo rok trajanja!