DOBILA POPUST, PA SE RAZBESNELA! Ceo svet u ŠOKU: Nećete pogoditi iz kog razloga ju je NALJUTILO to što mora da plati MANJE!

NIJE TO OČEKIVALA

Jedna žena otkrila je da je otišla u poznati butik kako bi kupila novu garderobu, a ni slutila nije da će dobiti popust. Kako je objasnila, nije obraćala pažnju na račun jer je žurila da ode po svoju ćerku, a onda je u automobilu primetila posebnu oznaku na računu, koja ju je jako naljutila.

- Došla sam do kola i pogledala svoj račun, dao mi je popust i piše '55 plus utorak' od 10 odsto. Nije me pitao koliko imam godina. Izgledam li vam kao da imam 55? Bože, nadam se da ne. Izgledam li kao da imam 55? - zabrinuto je pitala žena kojoj je butik dodelio popust zbog godina.

Možda se nadala da će dobiti drugačije odgovore, ali mnogi su napisali da zaista tako i izgleda. "Da, definitivno tako izgledate, "Moja mama ima 62 godine, ali vi izgledate starije od nje", "Ne znam koliko godina imate, ali ja bih takođe rekla da imate 55", "Vi mislite da izgledate mlađe?", glasili su komentari, a onda se javila i jedna radnica iz butika:

(Kurir.rs)

