MUŠKARCI DOBIJAJU OSPICE KADA IM ŽENE KAŽU OVE 3 REČI: Momentalno pomisle na nešto mnogo LOŠE i zato je mrze iz dna duše!

Prilično je jasno da muškarci i žene različito komuniciraju. Portal Your Tango istražio je razlike u komunikaciji žena i muškaraca pa su otkrili na šta treba obratiti pažnju.

Proučavajući muško-ženske odnose otkrili su da postoji rečenica koju muškarci najviše mrze da čuju.

Odmah pretpostavljaju najgore

Kako se ispostavilo, izraz "moramo da razgovaramo" je nešto što muškarci nikako ne žele da čuju da njihova partnerka izgovara. Your Tango piše da je to "fraza koja je pokrenula 1000 raskida veze".

Rezultati su pokazali da 89 posto muškaraca pretpostavlja najgore kada im partnerka kaže "moramo da razgovaramo", dok samo 61 posto žena ima takvu reakciju na spomenutu rečenicu.

Te tri reči mogu da impliciraju puno više nego što se čini. Stiv Harvi je u svojoj knjizi "Ponašaj se kao dama, razmišljaj kao muškarac", iz 2009. godine, objasnio zašto se čini da muškarci toliko mrze te reči.

"Za muškarca je malo reči koje zvuče tako preteće kao te tri. Taj izraz za muškarce može da znači samo dve stvari: ili smo učinili nešto loše ili, što je još gore, ti stvarno bukvalno samo želiš da razgovaraš", napisao je u knjizi.

"'Ovo ne znači da nikada nećete imati razgovor sa svojim muškarcem koji će trajati duže od dva minuta. Shvatamo da ćemo ponekad morati da daju malo više u smislu komunikacije s partnerkama, da ćemo se s vremena na vreme morati da otvorimo i otkrijemo šta nam se događa u glavama", dodaje Harvi.

Autor savetuje ženama da ne govore "moramo da razgovaramo"

Harvi napominje da bi puno bolje bilo kada bi žene prestale da prilaze muškarcima rečenicom "moramo da razgovaramo".

"U trenutku kada to kažete, naša defenziva raste, alati za popravak situacije dolaze na videlo, znoj počinje da teče, a mi u glavi razmišljamo o događajima prošlih nedelja pokušavajući da shvatimo šta smo loše uradili, kada smo to učinili i kako to da popravimo da više ne budemo u nevolji", piše Harvi.

Sugerisao je ženama da započnu razgovor s muškarcima rečenicama poput "dušo, sve je u redu, samo želim nekome nešto da kažem".

Takođe, žene su agresivnije kada je u pitanju rešavanje problema u vezi. Čak 54 posto žena želi da se direktno suoči s problemom i odmah razgovara o njemu, dok 44 posto muškaraca želi da izbegne razgovor.

