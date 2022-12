IZBACILI JE IZ RESTORANA JER JE U KUPAĆEM, A ONA NE VIDI PROBLEM! Misica napravila SKANDAL i OPLELA po osoblju: "On je ženomrzac!"

Erika Helin, koja je 2018. godine proglašena za najlepšu ženu Finske, a svoju lepotu ne voli da sakriva. Ta činjenica dovela ju je u veoma neprijatnu situaciju pa je rešila da se oglasi na društvenim mrežama.

foto: Printascreen

Ova misica, koja ima 28 godina, rešila je da ode na večeru u jedan restoran u Helsnikiju, a za tu priliku obukla je crnu mini suknju i gornji deo roze bikinija sa srcima. Nakon što je sela za sto, izbacili su je iz lokala zbog neprikladne odeće, što njoj nikako nije jasno.

- Taj kreten je došao do mene, rekao mi da moram da idem, skoro me je izvukao iz bara. Iako se ni na koji način nisam protivila, on je glasno kritikovao moj izbor odeće - ispričala je ona na Instagramu.

Istakla je i da je mogla da kupi drugaćiju odeću u obližnjem butiku da joj je bilo ko skrenuo pažnju da nije adekvatno obučena kada je ušla u restoran.

foto: Printascreen

- Mislim da je čak i kontradiktorno dozvoliti klijenteli da uđe u restoran ako nije prikladno odevena - rekla je i dodala da uopšte ne misli da je bila neprikladno obučena:

- Možda sam previše navikla na kulturu oblačenja u mojoj drugoj domovini, tamo sam mnogo opuštenija.

Na kraju je gospodina koji ju je izbacio nazvala "ženomrzac".

