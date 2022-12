ZAHVALJUJUĆI OVOJ DIJETI JELENA DOKIĆ SMRŠALA 54 KILOGRAMA: Bivša teniserka otkrila detalje ishrane, a dozvoljena je i ČOKOLADA

Jelena Dokić bivša je australijska teniserka srpskog porekla. Dokićeva je tenisku karijeru počela u Australiji, u jednom periodu je nastupala pod zastavom Srbije i Crne Gore, a onda je ponovo zaigrala za Australiju.

Njen najveći uspeh je četvrto mesto na VTA listi. Ipak, zbog porodičnih problema, 2006. je potpuno ispala sa liste. 2008. godine, pod zastavom Australije, polako se vraća u svet tenisa.

Jelena Dokić je rođena u Osijeku, SFRJ (današnja Hrvatska). Za vreme raspada SFRJ sa porodicom se seli u Sombor (Srbija), da bi se nekoliko godina kasnije preselili u Sidnej, u Australiju. Najpre je porodica Dokić živela u gradiću Ferfild, a zatim se preselila u Sidnej.

Bivša teniserka uvek je javno govorila o svojim problemima, ali borbom sa viškom kilograma. Ona je u jednom periodu imala 120 kilograma, a onda je uz pomoć truda i odricanja uspela da skine višak i izgubi 54 kilograma za godinu i po dana. Poslednjih nekoliko godina vodi poptuno drugačiji život, a svoj progres redovno deli na društvenim mrežama. Njen napredak oduševio je njene pratioce.

- Da li si dobro? To je pitanje koje treba da postavljamo svakog dana. Dugo sam se borila s depresijom, anksioznošću i posttraumatskim sindromom i ove godine biće 15 godina otkad sam skoro oduzela sebi život. Želela sam da okončam sve i da više ne osećam bol, traumu i očaj. Zato iz prve ruke znam koliko je to pitanje značajno. Da li si OK? To su tri jednostavne reči koje imaju moć da promene nekome život - napisala je na Instagramu.

Jelena je sa svojim pratiocima otkrila da joj je u borbi sa suvišnim kilogramima pomogao program Dženi Krejg, a koji se bazira na šest obroka dnevno i u neku ruku je neobičan. Zapravo, poenta je da se osoba ne odriče omiljene hrane, već da se ona priprema u "zdravijoj varijanti".

Ona je u svoju dnevnu rutinu uvela i redovan trening, a uporedo je radila i na svom psihičkom zdravlju, što je sve opisala u autobiografiji "Nesalomiva".

Ona je sa svojim pratiocima podelila jelovnik u toku jednog dana, a sve je iznenadilo što je imala prava da jede čokoladu.

Doručak: Hleb sa mocarelom, paradajzom, bosiljkom i bademima i kafa.

Užina: Jagode i grožđe ili sezonsko voće.

Ručak: Mediteranski omlet sa lukom i sirom.

Užina: Čokoladni puding (80gr | 165 cal | 690kJ)

Večera: Supa od povrća

Evo kako da pripremite mediteranski omlet, koji se jede za ručak.

Za omlet vam je potrebno: Šolja listova spanaća, četvrtina crvenog luka iseckanog na kocke, četiri isečena čeri paradajza, četvrtina iseckane crvene paprike, 20 grama drobljene fete sa malim procentom mlečne masti, kašika svežeg seckanog bosiljka, kašika svežeg seckanog peršuna, balzamiko sirće, mlevena paprika.

