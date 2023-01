MLADA JULIJA IDE NA OPERACIJU VAGINE! Ne nosi DONJI VEŠ uopšte, a razlog je ŠOKANTAN! (FOTO)

Juliju Medeiros (22) mnogi porede sa Kajli Džener, američkom starletom i kozmetičkim mogulom.

Ova Brazilka uspeva da svakodnevnim objavama zatalasa društvene mreže i iznenadi svoje pratioce, ali ovog puta je bilo nešto drugačije.

Brazilka Julija Medeiros (22) svoje fanove opčinila je izgledom, između ostalog i jer ih neverovatno podseća na poznatu starletu Kajli Džener. Ta mlada raskošna brineta izgleda veoma atraktivno i često objavljuje provokativne fotografije, a sada je fanove uspela da iznenadi najavom da se priprema na izuzetno osetljivu operaciju.

Naime, Medeirosova sanja o novoj prilici za gubljenje nevinosti, pa je odlučila da hirurški rekonstruiše himen.

- Imala sam 17 godina kad sam izgubila nevinost s čovekom od 30. Želim to ponovo da proživim - rekla je influenserka za Dejli star.

Kako je otkrila, prvi seksualni odnos joj je bio veliko razočaranje u životu.

- Kao i mnoge devojke, prevarena sam. Mislila sam da se volimo, on mi je pričao o braku i deci, ali to je sve bila laž. Oduvek sam želela da to bude romantičan trenutak kao iz bajke, pa sam se zato i odlučila da idem na operaciju - naglasila ona.

Julija je otkrila prijateljima da ide na operaciju, pa je zaradila i novi nadimak "devica Majamija".

Inače, operaciju će platiti nešto više od 9.000 evra, a kaže da je sad odrasla i muškarci je ne mogu lako prevariti.

- Imam jak libido jer sam prestala da nosim gaćice koje su me svakodnevno sputavale. Već dve godine ih ne nosim i osećam se odlično - zaključila je Julija.

Influencerku na Instagramu prati 107.000 ljudi koji joj svakodnevno pišu komplimente ispod slika i mole je da im odgovori na privatne poruke.

- Ne znaš šta mi radiš - samo je jedan od komentara zaluđenih fanova.

(Kurir.rs/Srećna)

