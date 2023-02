IMALA 14 GODINA, A ON JE SILOVAO! Tada je počeo PAKAO: Majka me tada naterala da se udam za njega, a sada mi je ZABILA NOŽ u leđa

Američka glumica i model Ešli Pereira 2021. godina pozvala je policiju u gradu Enterprajs u Alabami kako bi prijavila silovanje. Datum navodnog zločina bio je 15 godina ranije, a optuženi je Džejson Grejthaus, njen bivši muž.

Ova 31-godišnjakinja je u tom trenutku vodila žestoku borbu za starateljstvo nad njihovom ćerkom. Džejson joj je napravio dete u trenutku kada je ona imala 15, a on 25 godina, a prvi odnos su imali i pre toga, u njenoj 14. godini.

Ono što je usledilo šokiralo je Ešli - njenom bivšem suprugu bilo je dozvoljeno da se samostalno izjasni u vezi prekršaja i nije bio registrovan kao seksualni prestupnik i dobio je delimično starateljstvo nad njihovom ćerkom, sada 15-godišnjakinjom.

Pored razočarenja u sam sistem, ovu Amerikanku razočarala je i sopstvena majka - koja je javno podržala Džejsona, tvrdeći da njena ćerka želi samo osvetu. Takođe, Dženi, Ešlina majka, umnogome je otežala sam sudski proces, iznoseći tvrdnje koje su podupirale one njenog bivšeg zeta.

"Zaista razumem svoju ćerku, zaista je razumem. Ali ljudi ne shvataju sve što se dogodilo. Ako ste nekome dali svoje telo, morate da preuzmete odgovornost za svoje postupke", ističe Dženi Džet.

Ešli je živela u četiri različite države pre svog 13. rođendana usled činjenice da su oba njena roditelja bila vojna lica. Gde god da je otišla osećala bi se kao autsajder, a jedino što je bilo konstantno u njenom životu bila je religija. Ešli i njen brat provodili su po tri dana nedeljno učeći Sveto pismo i plašili su se pakla više od ičega drugog. Ubrzo nakon što su se preselili u grad Enterprajs u Alabami, Ešli je razvila ozbiljan poremećaj u ishrani kao rezultat ponovnog pokušaja da se uklopi sa novim drugarima iz razreda.

Njena majka je odlučila da pokuša da sama izleči ovaj poremećaj, ispisavši je iz škole. "Mislila je da Isus može sve da popravi", napomenula je Ešli. Ubrzo je upisala ćerku u grupu mladih hrišćana, čiji je deo bio i gore pomenuti Džejson, tada 24-godišnji pastor.

Ešli se Džejson dopadao jer ju je tretirao kao da je odrasla osoba, izgledalo je kao da je zaista sluša i razume. Nekoliko meseci kasnije, Grejthaus se uselio u kuću njenih roditelja - oni su mu ponudili slobodnu sobu u trenutku kada nije imao da plati kiriju.

Ešli se i dalje školovala od kuće, a kako je i Džejson često boravio u kući, bili su praktično stalno zajedno. Vremenom su počeli i da flertuju, a kada je imala samo 14 godina došlo je i do seksualnog odnosa. Ako su njeni roditelji primetili da se nešto dešava, nisu reagovali. Ešlin brat je priznao da je jednom pokušao da načne tu temu sa majkom, ali je ona zapretila da će biti kažnjen ako još jednom kaže bilo šta o tome. Kada je Ešli saopštila majci šta se dogodilo, sva krivica je svaljena na nju samu.

"Osećala sam se kao da dugujem njemu, svojoj majici i Bogu da stvari budu onakve kakvim oni teže. Bila sam primorana da shvatim da treba da budem sa tom osobom do kraja života samo jer smo imali odnose. Ona mi je rekla. 'Pa, trebalo je da se čuvaš za brak, a dala si svoje telo nekome i moraš da preuzmeš odgovornost za svoje postupke'", ispričala je Pereira u svojoj ispovesti.

Njena majka pak ima drugačiju verziju događaja - ona tvrdi da je Ešli lagala Džejsona o tome koliko godina ima: "Sećam se kada sam mu saopštila koliko godina ima, on se tresao. Ubeđena sam da nije znao".

Ešli nije proslavila ni 15. rođendan, a već je zatrudnela sa Džejsonom. Kaže da je bila uspaničena, njen otac besan, ali je zato majka delovala potpuno bezbrižno. "Bila je mnogo uzbuđenija zbog činjenice da će postati baka, nego što je bila uznimerena činjenicom šta se dogodilo njenoj ćerci", priča Ešlin brat.

Porodica je, na kraju, donela odluku da budući roditelji moraju da se venčaju. Tako se 4. maja 2007, pet dana posle svog 16. rođendana, Ešli udala za 25-godišnjeg pastora. Nekoliko meseci nakon što su uplovili u bračne vode, Pereira je počela da se preispituje u vezi te odluke - njeni poznanici su bili užasnuti time što joj se desilo i mrzela je činjenicu da mora da spava u istom krevetu sa svoji mužem. Takođe, ona tvrdi da se Džejson ponašao čudno, nije odgovarao na njena pitanja i često nije dolazio noću kući.

Ešli se jednog dana jednostavno nije vratila kući sa posla. Odsela je kod roditelja svoje prijateljice, našla novi posao i od prve plate unajmila je advokata. Proces razvoda je bio skup, a ona je bila tek tinejdžerka sa malom platom, pa nije imala resurse da napadne Džejsona kako je trebalo. Na kraju su se nagodili - nema alimentacije, a starateljstvo je bilo podeljeno. Ešli ističe da je u to vreme verovala da ne može da podnese tužbu za silovanje protiv njega, kao i da je to saznala tek 2021, kada je tome i pribegla.

Ova Amerikanka nastavila je sa svojim životom; upisala je fakultet i sa novim partnerom se preselila u Tenesi, počela je da se bavi glumom povremeno i pokrenula mali sopstveni biznis u oblasti turizma. Ipak, često je imala problema da sastavi kraj sa krajem, a najviše ju je mučio očigledni postraumatski stresni poremećaj, koji je bio do te mere izražen da je imala i fizičke simptome zbog kojih je umela da završi u hitnoj.

Ešli je početkom 2021. pokušala da dobije primarno starateljstvo nad ćerkom, ali je spor bio žestok. Ne samo što je Džejson dobio podršku njene majke, kako je to gore i pomenuto, već se on poslužio lažima - tvrdio je da je Ešli bila odsutna kao roditelj, da je dala prednost karijeri u odnosu na dete i da je čak uvela u okultizam. Takođe je kao dokaz protiv nje priložio izjavu Ešlinog drugog muža u kojoj tvrdi da ga je prevarila i lažno optužila da ju je zlostavljao. Kasnije je njen drugi muž istakao da sve što je napisao ne bi trebalo da bude prihvatljivo i da je to rekao jer je bio besan i pristrasan.

Ono što je Ešli najviše pogodilo jeste što je Džejson u sudskim dokumentima ponovio tvrdnju njene majke da ga je lagala o svojim godinama. Ona, ali i njen otac, tvrde da je to bilo prosto nemoguće. "Bila sam u njegovoj omladinskoj grupi. On me je učio da vozim. Veoma dugo je znao koliko tačno imam godina", istakla je.

Ešli je ostala zatečena i činjenicom da je sudija uopšte razmišljao o tome da mu dodeli starateljstvo. "Pokušala sam da im kažem šta mi se dogodilo, ali oni to nisu prepoznali. Oni ništa od toga nisu shvatili ozbiljno, jer nije bio osuđen za ono što mi je uradio", prokomentarisala je.

Ono što je zapravo bio problem jeste činjenica da su dečji brakovi legalni u većini američkih država, sve dok su roditelji i sudija dali pristanak. Na taj način mnogo tinejdžerka zapravo je zarobljeno u "košmarnoj pravnoj zamci". Ono što se smatra zločinom - seks između odraslog muškarca i maloletne devojke - odjednom brakom postaje potpuno opravdano i legalno.

Džejson i njegovi advokati isticali su da ga je Ešli prijavila samo da bi dobila prednost u njihovom sporu oko starateljstva, no ona tvrdi da je sve mnogo komplikovanije Za početak, ističe da nije ni znala da može da podnese tužbu dok nije otpočela ovu bitku za starateljstvo, te dodaje da je svrha prijave ta da zaradi svoju slobodu, a ne da dobije pravnu borbu.

"Ljudi ne razumeju, da iako se sve to desilo pre toliko godina, ja i dalje moram da se nosim sa svim što se dogodilo, i još uvek moram da budem roditelj sa nekim ko mi je uzeo nevinost kao odrastao muškarac. Ne želim da tražim dozvolu svog silovatelja za bilo šta. To nikom ne bi trebalo da se desi", priča ona.

"Pre 15 godina bila sam primorana da prerano odrastem. Provela sam poslednih 15 godina deleći roditeljstvo sa svojim silovateljem kako bi naše dete imalo bolji život. To je previše vremena. I sada, zbog želje suda da brzo reši slučaj, umesto da traži pravdu za one kojima je učinjena nepravda, prinuđena sam da se viđam sa svojim silovateljem na nedeljnom nivou. Primorana sam da svake nedelje iznova proživljavam traumu."

(Kurir.rs/Blic Žena)

