BILA SAM U VEZI S OŽENJENIM MUŠKARCEM I NE KAJEM SE: Baš me briga za njegovu ŽENU I DETE, a evo zašto sam ga ostavila

Krivite muškarca, a ne ljubavnicu, to je moj stav i toga se držim. Imala sam kratku, ali uzbudljivu aferu s oženjenim muškarcem i, kao slobodna žena, nisam osećala ni najmanju krivicu zbog toga, rekla je Rejčel (ime je promenjeno zbog zaštite identiteta).

- Da nije mene odabrao kao svoju "drugu ženu", bila bi to neka druga devojka. Imala sam tad 20-ak godina. Preselila sam se u London iz mirnog gradića na severu. Bila sam mlada, sama i željna uzbuđenja. Uživala sam u živopisnim koktel barovima u Oksford Cirkusu i Sohou. Veliki grad nudio mi je kosmopolitski stil života koji je bio milion svetlosnih godina udaljen od mesta odakle sam došla - prisetila se.

Kaže da se dolaskom u London osećala kao da je došla kući.

- Osećala sam se tako kul, spremno za život pun razvrata i nestašluka u svojim uskim trapericama, svetlucavim majičicama i lažnoj preplanulosti. Tad sam živela u petoj brzini - nastavila je.

- Jedne večeri u baru mi joj prišao elegantno odeven 40-godišnji muškarac u dugom, skupocenom kaputu i sjajnim cipelama. Nije bio moj uobičajeni grublji tip, kakvi su mi se sviđali. Imao je svoju firmu, a dolazio je iz porodice koja je posedovala brodarsku kompaniju. Osećala sam se polaskanom njegovom pažnjom pa sam se pravila da ne vidim venčani prsten - ispričala je.

Rekao joj je da živi sa suprugom i malom ćerkom u stanu blizu Kemdena, no da ih nema te noći. Otišli su u njegov stan i vodili ljubav u bračnom krevetu.

- Zaveo me uglađenim izgledom i velikodušnošću. Obasipao me poklonima i vodio u skupe hotele. Seks je bio zabavan i strastven, a iako je malo toga otkrio o svom braku, rekao je da mu je porodični život postao dosadan. Ispričao mi je kako je izgubio pažnju supruge kad su dobili dete - rekla je.

Nalazili su se dva puta nedeljno

- Živela sam u tom trenutku i nisam nijednom pomislila na njegovu ženu i dete. Oni su bili njegov problem, ne moj. Predobro sam se zabavljala da bih marila za to. Što se tiče kršenja "devojačkog kodeksa", moram da napomenem da je on došao meni, pa je u mojim očima to poštena igra - pojasnila je.

Na kraju, to je bila afera i ništa više od toga. On nije planirao da ostavi ženu, a ona nije želela večno da bude "druga žena". Nakon tri meseca su prestali da se viđaju.

- Nije planirao da ostavi ženu pa sam raskinula s njim. Ni dan-danas ne osećam grižu savesti zbog svega toga - rekla je, a prenosi The Sun.

