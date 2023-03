3 MIN DNEVNO DO ZDRAVOG OSMEHA: Najbolji saveznik u borbi protiv problema sa zubima i desnima - ORALNI IRIGATOR!

Oralni irigator za zube i desni je proizvod koji će vam pomoći da održavate vaše oralno zdravlje na visokom nivou. Ovaj proizvod je posebno dizajniran za uklanjanje naslaga na zubima i masiranje desni, što može pomoći u sprečavanju parodontalnih bolesti i drugih oralnih problema.

Irigator za zube i desni koristi tehnologiju mlaza vode za uklanjanje naslaga sa zuba i masiranje desni. Ova tehnologija je posebno korisna za one koji imaju osetljive desni, jer ne oštećuje desni kao što to može učiniti četkica za zube. Takođe, irigator može pomoći u uklanjanju bakterija i čestica hrane koje se nakupljaju između zuba, što može dovesti do karijesa i drugih oralnih problema.

Ovaj oralni irigator ima više brzina i snaga, što vam omogućava da prilagodite intenzitet mlaza vode prema vašim potrebama. Takođe, irigator dolazi sa različitim mlaznicama koje se mogu menjati u zavisnosti od vaših potreba.

Gde možete da ga nabavite? Jedan od boljih na našem tržištu možete poručiti ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

foto: Promo

Irigator je lagan i kompaktan, što ga čini veoma pogodnim za korišćenje kod kuće ili na putovanjima. Može se lako smestiti u torbu ili kofer, što ga čini praktičnim za putovanja. Takođe, irigator je lagan i ne zauzima mnogo prostora na lavabou, što ga čini lako skladištivim.

Ovaj proizvod je jednostavan za korišćenje i može biti veoma koristan u svakodnevnom održavanju oralnog zdravlja. Potrebno je samo puniti rezervoar sa vodom, odabrati odgovarajuću mlaznicu i odabrati željenu brzinu i intenzitet mlaza vode. Nakon toga, samo je potrebno usmeriti mlaznicu prema zubima i držati je nekoliko sekundi dok se mlaz vode ne isprazni.

Promo