MISLILA SAM DA MI MUŽ SPAVA NA KAUČU, PA SAM SE PREPUSTILA! Uleteo je u SOBU i šokirao me izrazom lica: Bio je potpuno ZGROŽEN!

Mnogi ljudi u braku izgube svakodnevnu želju da vode ljubav i dele intimnost i to može da dovede do kraha braka, a jedna žena prošla je baš kroz to. Mi vam njenu ispovest prenosimo u celosti:

- Kada sam upoznala svog supruga, bio je zabavan, samouveren i nežan. Oboje smo već bili zreli i na putu da izgradimo uspešne karijere. Vodio me je na neverovatna mesta, putovali smo gde god smo poželeli, a između svega toga se sjajno zabavljali. A se*s? Se*s je bio fantastičan. Onda je došao brak i promene.

A onda je prošlo i neko vreme, i naš seksualni život se potpuno promenio. Onda je došao brak. A onda je prošlo i neko vreme, i naš seksualni život se potpuno promenio. Nekada ga je bilo nekoliko puta nedeljno, a sada smo spali na dva puta mesečno, a i to ako imam sreće. On je bio sve dalji od mene, i trebalo mu je sve više vremena da se uzbudi. Znala sam da u to vreme ima dosta problema na poslu, ali nikada nije hteo da priča sa mnom o problemima u krevetu, a kada bih spomenula lekara, to bi odvelo do prave eksplozije besa.

Što sam ja više pokušavala da pričam sa njim, to se on više povlačio u svoj posao, sve dok nismo završili tako što je on svake noći spavao na kauču u dnevnoj sobi. O nežnosti više nisam mogla ni da maštam, a kao šlag na tortu, počeo je da mi priča o svim ženama koje mu se dopadaju. Nekako sam bila uverena da me ne vara, mada ga nikad nisam pitala otvoreno. Stvar je u tome da sam već imala propali brak iza sebe i nisam htela da opet prolazim kroz to.

Morala sam da se sama za sebu pobrinem

Budući da volim se*s, naravno da mi je to jako nedostajalo, pa sam shvatila da moram sama da se pobrinem za svoje potrebe. Nikad nisam krila da masturbiram, ali to sam držala za sebe, nikad to nisam radila u prisustvu supruga.

Međutim, jedne večeri je upao u spavaću sobu baš usred moje masturbacije. Bila sam usred igre sa vibratorom, i pretpostavljala sam da spava na kauču, kao i uvek. Svakako ga nisam očekivala. Situacija je bila neverovatno neprijatna. Bilo je kao da je sin tinejdžer upao mami u sobu dok masturbira. To me je tek iznenadilo, jer ipak nije kao da nismo videli jedno drugo gole. Međutim, iako većina muškaraca govori da ih taj prizor pali, on je bio šokiran i povređen. Počeli smo da se svađamo, i on mi je rekao da to shvata kao da mi on sam nije dovoljan.

I koliko god da sam se trudila da mu objasnim da imam seksualne potrebe, on kao da nije mogao da shvati da je on glavni problem u mom masturbiranju. Ignorisao je moju primedbu da nikad nemamo se*s i rekao mi da bih morala više da se trudim da iniciram se*s. Rekao mi je i da zbog bračne svakodnevice ima problem da se uzbudi kad me vidi (nakon tog priznanja bi mi baš palo na pamet da iniciram se*s!) i na kraju mi je rekao da ga ne zanima ništa u vezi sa mojom masturbacijom i da ne želi da ikad više čuje o tome.

Bila sam postiđena i još nesigurnija u sebe nego ranije. Međutim, nakon toga sam napokon uspela da ga nagovorim da odemo na bračno savetovanje. Posle nekoliko meseci pokušaja smo oboje shvatili da je to kraj našeg braka. On je iz njega emotivno otišao pre mnogo meseci, a ja nisam imala snage i volje da vučem za oboje.

I da, bilo je tu i većih pokazatelja propalog braka, ali to veče je zapečatilo našu ljubavnu sudbinu. Moj muž mogao je tada da postupi sasvim drugačije, da prihvati moju seksualnost i da pokuša da ispravi stvari. Umesto toga, izabrao je da me kritikuje i osuđuje. I tako sam sada razvedena, i nakon dugog rada sa psihologom, ponovo sam pustila muškarca u svoj život. Ali ovog puta sasvim otvoreno govorim i tražim ono što želim.

