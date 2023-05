OVO JE NAJGORA POZA ZA SPAVANJE: Stručnjak otkrio da ona najviše škodi LEĐIMA i otkrio najbolji položaj za prijatan san (VIDEO)

Ujutro se često budite u bolovima? Prema stručnjaku Džejmsu Lajnhardu, postoji jedan položaj spavanja koji može da utiče na vaše držanje i da poveća bolove.

foto: Profimedia

Osam sati sna pomaže da se osećamo sveži i odmorni. Ali, ako se probudite sa bolovima i kao da ste preko noći ostarili 30 godina, možete zažaliti što ste uopšte otišli u krevet. Jedna jednostavna promena mogla bi da izmeni vaš san. Prema stručnjaku za položaje spavanja, postoji jedan položaj koji može da utiče na vaše držanje i da poveća bolove.

U nedavnom videu na TikToku, Džejms je otkrio da je ležanje na prednjoj strani tela, odnosno na stomaku, najgori položaj za spavanje – zapravo, on to naziva "sudarom automobila u položaju za spavanje", prenosi Metro.

Rekao je: "Okrećete vrat, uvijate ga. Podižete glavu i borite se protiv svih prirodnih krivina svoje kičme. Vi opterećujete svoja leđa. Osećate bockanje, bolove u vratu i leđima – i dalje to radite svako veče". Džejms je dodao da to nije čak ni udoban položaj za spavanje, ali to je samo ono na što je vaše telo naviklo.

"Kada sedim na ovoj stolici pogrbljen, osećam se prijatno oko 20 minuta, možda najviše pola sata, ali tada raste pritisak na vrh ključne kosti i način na koji mi je kičma pogrbljena na stolici nanosi mi hrpu boli. Na kraju ću da promenim položaj i pomeriti se gore i poboljšati svoje držanje. Uporedite to s vašim snom, tako da kada idete da spavate ovo je jedini položaj koji vam je poznat i koji vam omogućuje da zaspite. Ali, čim zaspite, počnete da se okrećete i migoljite jer vam je neprijatno", objašnjava.

Ilustracija foto: Profimedia

Dakle, kako bi trebalo da spavamo? Treba samo dobro postaviti jastuke. Džejms kaže da vam je potreban jedan jastuk za glavu - koji mora da ispuni prostor između vrha uva i vrha ramena. Sledeći jastuk ide između vaših nogu.

Džejms je rekao: "Stavite jastuk između kolena i članaka, koji će podupreti i stabilizirati kuk i osetićete se sigurnije".

Zatim zagrlite jastuk: "Održava vas stabilnijima i manja je verovatnoća da ćete se prevrnuti". JaDžejms preporučuje isprobavanje ove nove tehnike 30 minuta svake večeri kako biste se navikli na novi položaj.

(Kurir.rs)

