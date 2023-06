SPAVALA SAM SA PREKO 50 MUŠKARACA I NIJEDAN ME NIJE ZADOVOLJIO: Sama sebe dovedem do vrhunca za 5 sekundi! U čemu je problem?

Ja sam žena koja je bila intimna sa mnogim muškarcima i ženama, a niko od njih nije uspeo da me dovede do orgazma. Prosto ne mogu da dostignem orgazam tokom seksa, ali mogu kada se zadovoljavam, i to za 5 sekundi.

Ne mogu da kažem da li je tih 50 ljudi beskorisno u seksu ili sam samo odlična u masturbaciji, napisala je anonimna žena na Tviter nalogu @Fesshole gde mnogi dele svoje najdublje tajne jer mogu da ostanu anonimni.

Komentari na njenu objavu bili su raznovrsni, od utešnog tipa: 'Ne brini devojko, jedan dan će doći onaj pravi', do vrlo iskrenih: 'Mislim da hitno treba da poradiš na svojim komunikacijskim veštinama. Tajna je dobra komunikacija. Recite svom partneru šta želite, koristite igračke, onda će on imati priliku da bude bolji u tome“, prenosi The Star.

Komunikacija je veoma važna za dobar seks

Naravno, može biti teško pričati o nečemu tako ličnom i ranjivom kao što je seks, ali dobra komunikacija je temelj zadovoljavajućeg seksualnog života. Verujte, pogrešnih tumačenja ima na pretek, jer ljudi su skloni da izvuku pogrešne zaključke iz reči i postupaka partnera, a to se vremenom samo pogoršava ako se nešto ne preduzme, savetuje dr sc. Marianne Brandon, klinički psiholog i licencirani seksualni terapeut. Razgovarajte s njim o tome šta volite u svom seksualnom životu i obavezno ga pitajte šta voli i želi. Redovno razgovarajte o intimnosti jer se potrebe i želje ljudi vremenom menjaju.

- Moguće je da ćete tokom razgovora morati da ponovite neke stvari, jer je nekima potrebno više puta da čuju određenu informaciju da bi je zaista razumeli i prihvatili - dodao je dr Brendon.

- Budite emocionalno i fizički otvoreni. Ovo često zahteva svesnu akciju, jer životni stresori izazivaju stezanje tela i zatvaranje srca. Ne može se desiti dobar seks ako smo zatvoreni i ne dozvolimo sebi da budemo ranjivi. Većina ljudi doživi nezaboravno vođenje ljubavi tek kada sebi dozvole da nekako postanu ranjivi i budu ono što jesu - kaže terapeut.

(Kurir.rs/24sata.hr)

