RUSKI PSIHIJATAR TVRDI DA ŽENE ZBOG OVOGA KATASTROFALNO BIRAJU MUŠKARCE: Otkrio i zašto se parovi MASOVNO RAZVODE! Ovo je razlog

Mihail Litvak je bio jedan od najpoznatijih ruskih psihijatara i psihoterapeuta, a ovaj stručnjak je praktično do dana smrti bio veoma aktivan i rado je davao savete i pisao pitke tekstove potkrepljene primerima iz prakse o svakodnevnim problemima sa kojima se većina nas susreće.

Litvak je za života objavio preko 30 knjiga, od kojih je svakako najpoznatija "Psihološki aikido", a prodate su u više od 5 miliona primeraka. Celo svoje postojanja posvetio je tome da pomogne ljudima da bolje razumeju sebe i druge, prevaziđu mentalne probleme i žive smirenije, te ispunjenije.

Mihail Litvak je imao preko 50 godina prakse, a posebno se interesovao za muško-ženske odnose. Ovog puta prenosimo jedan njegov intervju vezan za iste, koji je pomalo surov, ali istovremeno i vrlo otrežnjujuć.

U jednom intervjuu ste rekli da ne postoje srećne porodice...

Postoje. Ali ih nije dovoljno. Istraživao sam ovu temu. Od 11. 000 porodica samo su tri bile srećne. A što je najvažnije, samo su srećne porodice normalne porodice. Sve ostalo je patologija, zajednica dvoje nesrećnih ljudi, prenosi "Ngs.ru".

Zašto ima toliko razvoda? Da li ljudi greše u izboru supružnika?

To je zato što su ljudi slabo obrazovani. Nisu učeni da misle, nisu učeni da biraju muža ili ženu. Sproveli smo jednu anketu, koja od izjava ljubavi vam se najviše dopada i predložene su sledeće opcije:

*Ne mogu da živim bez tebe

*Nikada te neću povrediti

*Hajde zajedno da vučemo teret života.

Čak 75 odsto žena je izabralo prvu opciju, odnosno izjavu "Ne mogu da živim bez tebe". Zar ne shvatate da je ovo objašnjenje tipično za muškarca-dete ili zavisnika (alkoholičara, narkomana, kockara...). A nikome se nije dopala jedina ispravna izjava: "Hajde zajedno da vučemo teret života".

Ljubav - aktivno interesovanje za život i razvoj onoga koga volite

Šta je uopšte ljubav?

Ovo je aktivno interesovanje za život i razvoj onoga koga volite. Svi kažu - nema ko da me voli. Ali, da li ti znaš da voliš? Brakovi su danas u suštini naivni i svode se na neistinitu tezu: "Ne mogu da živim bez tebe".

A šta se dešava sa ljubavlju tokom vremena, gde ona odlazi?

Vremenom, ljubav postaje sve jača i jača.... A ako je zapravo nije bilo prvobitno, onda postaje sve gore i gore.

Koja je razlika u percepciji braka između muškarca i žene?

Oba pola vide brak na isti način. Ali gde ste videli muškarce, a gde žene? Imamo one koji nose pantalone i one koje nose suknje. Dakle, prvo morate da postanete muškarac ili žena, a tek onda da gradite porodicu. Pravo na stvaranje porodice ima samo zdrav, duhovno razvijen i materijalno razvijen čovek.

Ako je veza započela seksom, kakva je njena budućnost?

Seks treba da dođe kasnije. I na samom početku treba da postoji zajednički pogled na svet. Ljubav nije kada se gledaju međusobno, već kada gledaju u istom pravcu. Kanadski istraživači su naveli četiri faktora koji čine porodicu jakom: opšti pogled na svet, gastronomski ukus, seks i želja da se mazite... A kada se samo na osnovu seksa pravi porodica, u tome nema ničeg dobrog...

Muškarci tvrde da je nemoguće ne varati...

Do varanja dolazi zato što su ljuudi pogrešili u izboru saputnika. Ako ste pogrešili i stupili u brak sa pogrešnom osobom, prirodno je da neko drugi počne da vas privlači.

Kakve žene ne varaju?

Fizički zdrave, duhovno razvijene i finansijski nezavisne. Naše žene imaju tri seksualna poremećaja: pedofiliju, zoofiliju, mazohizam. Objasniću sva tri. Prvi znači da one traže muškarca ne za muža, već da bi ga vaspitale. Drugi da žive sa zavisnicima (alkoholičarima, narkomanima, kockarima...) A šta su oni? Oni su životinje. I treće, pate od mazohizma, odnosno vole da ih maltretiraju.

Ako je žena fizički zdrava i finansijski nezavisna, ali više nije mlada, ima li ona manje izgleda da pronađe muškarca za sebe?

Ona ima više izgleda! Ovo je žena u procvatu. Ne treba joj prilog, treba joj biftek. Žena od 45-50 godina u seksu će uvek prednosti dati mlađima.

Kako izvršiti proveru u početnoj fazi zabavljanja i utvrdili da li je ta osoba za vas ili ne?

Komunikacijom, gestovima, načinom oblačanja. Sokrat je rekao: "Kaži mi nešto, hoću da te vidim". Nakon nekoliko fraza, možete odrediti ko je ispred vas i da li se vaši pogledi na svet poklapaju.

Da li partneri treba da imaju sličnu potrebu sa seksom?

Naravno. Ako muškarcu treba seks tri puta dnevno po 50 minuta, a ženi jednom mesečnp tri minuta, oni neće uspeti.

Ako postoje neka neslaganja, treba li žena da pokuša da se prilagodi muškarcu ili da pokuša da ga prevaspita?

Ne. Neophodno je stupati u odnos sa gotovim proizvodima, a ne poluproizvodima. Zreli ljudi treba da stupaju u brak. Možete prevaspitati samo jednu osobu - sebe. Ako pogrešite, treba da se raziđete. I potražite drugog.

Da li su se potrebe žena promenile u poslednje vreme?

Nisu se promenile u poslednjih sto hiljada godina.

Šta je sa činjenicom da devojke sada žele da se udaju za muškarce koji imaju status?

Sa pravom to hoće. Dakle, sazrele su. Ali, takođe morate i sami da imate određeni status. Kod nas, nažalost, mnogo žena ima psihologiju latentne sponzoruše; hoće da nađu bogataša da ih izdržava, a da one zauzvrat vode domaćinstvo i predaju se u krevetu. Međutim, ima mnogo muškaraca koji rade isto to; možemo ih nazvati latentnim žigolima. Traže bogate žene, a neće da se samostalno razvijaju.

Ipak, postoji teorija da žena treba da inspiriše muškarca, stvori udobne uslove za njega, ostane u njegovoj senci...

Muškarac ne treba da bude inspirisan. Sopstveni rad i rezultati treba da mu budu inspiracija. Ne možete da živite ni za ženu ni za muškarca...

A za decu?

To je tek nemoguće. Deca su nešto prolazno. Deca, koliko god bila dobra ili loša, i dalje će vas ostaviti sa 18 ili 20 godina. Muškarac i žena su bliži jedno drugom, a deca su nešto privremeno, nusproizvod njihove ljubavi.

Kao rezultat razvoda, žene ostaju sa ovim "proizvodom ljubavi", a muškarci tvrde da ne žele da se ožene ženom koja ima dete...

Za muškaraca ( a ne onog ko nosi pantalone) dete iz prvog braka nije problem. Zašto? Zato što je spreman da učini sve za dete, samo da je pored njega žena koju voli. Ali, kada sama žena veruje da je dete najvažnije u životu, nikada neće biti srećna u braku.

Postoji mišljenje da institucija braka odumire, šra vi mislite o alternativnim vidovima suživota?

Vanbračna zajednica nije tako loša. Dešava se da ljudi žive tako i sve bude u redu, a čim se zakonski obavežu počinju problemi i loš odnos.

Šta je razlog ovakvih promena?

To što čovek želi da bude slobodan. Formalni brak ga vezuje. Pečat u pasošu pametnom čoveku ne menja ništa. Ali, za budalu se sve menja.

