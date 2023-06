JANA JE OSTAVILA MUŽA NA SAMRTI I SVI SU JE PREZRELI: "Slali su mi UŽASNE PORUKE i osuđivali me, a evo zašto sam to uradila"

Amerikana Jana Fraj nedavno je u ispovesti otkrila zašto se razvela od muža na samrti. Ova 40-godišnja žena ističe da se za svog bivšeg supruga, koji je sada već pokojan, udala kad je imala 22 godine i da je sanjala o tome da sa njim zasnuje porodicu. Ipak, njihovo zajedništvo je ubrzo nakon venčanja narušilo tužno saznanje.

Janinom suprugu, tada 37-godišnjaku, dijagnostikovan je rak testisa, i to je promenilo njihove živote.

"Nismo mogli da razmišljamo o zajedničkoj budućnosti. Kako možete da planirate budućnost kao novopečeni par, kada se borite sa nečim kao što je rak? Ljudi reaguju na dva načina na teške bolesti i viđala sam to iznova i iznova. Moj muž je, nažalost, pripadao prvom tipu - to su ljudi koji se dave u samosažaljenju. Druga vrsta ljudi je ona koji su umesto toga zabrinuti za one oko sebe", priča ova žena.

Jana, koja je živela sa suprugom u Njujorku, a danas živi i radi u Singapuru, kaže da u tim teškim vremenima niko nije pomislio kako je njoj, niti se brinuo za nju: "Bili smo kod različitih lekara. Niko od njih mi nikada nije ponudio pomoć. Nikada nisu pitali: "Da li vam treba sistem podrške? Da li ste deo terapijske grupe?""

Njen suprug je nastavio sa upornim lečenjem, ali to nije dalo rezultat - bolest se neprestano pogoršavala.

- Nadala sam se najboljem ishodu, ali su godine prolazile, a ja sam počela da gubim nadu. Prošlo je pet godina od svih tih tretmana i dinamika u našoj vezi je počela da se menja. Tek te pete godine sam počela da razmišljam o odlasku. Osećala sam se kao da ne mogu ništa da mu kažem. Kada neko umire pored vas, osećate se kao da ne možete da pričate o sopstvenoj dobrobiti jer se to odmah upoređuje sa njegovom patnjom - ističe ona.

"Godinama sam išla na terapiju da bih ubedila sebe da nisam užasna osoba"

Janu je jedan specifičan događaj nagnao da napusti svog bolesnog, umirećeg muža. Naime, njihov zajednički prijatelj oduzeo je sebi život.

- Bila je to moja prva sahrana i bilo je veoma šokantno. U mom umu u to vreme, samoubistvo je postala opcija, iako mi nikada ranije to nije palo na pamet. U toliko sam lošem stanju bila. Postalo mi je jasno da ću verovatno umreti ako se ne spasim - rekla je ona i dodala da je ubrzo nakon toga podnela zahtev za razvod.

- Njegov glavni fokus bio je na njemu samom. Zbog razvoda je prema sebi osećao još više samosažaljenja. Ne mogu da kažem da je bio pun razumevanja zbog razvoda, ali je mnogo gora bila reakcija okoline, takvu nisam očekivala. Ljudi su mi slali užasne poruke, a porodica mog muža bila je razočarana. Bili su tužni i prosto su želeli da nekoga okrive za sve što se dogodilo - kaže Jana.

Ova 40-godišnjakinja i njen suprug prestali su da razgovaraju posle razvoda. On se posle toga ponovo oženio, ali dve godine kasnije je preminuo.

- Saznala sam da je preminuo putem Fejsbuka. Njegov prijatelj je podelio sliku sa njim i napisao: "Počivaj u miru". Prvo sam pomislila da je to šala, da bi me neko nazvao i rekao to. Ali me niko nije pozvao.

Jana se posle smrti bivšeg muža preselila u Singapur, gde danas radi kao lajfkouč. Ona se ponovo udala, a kada pogleda unazad ne žali što ej ostavila muža na samrti. Ipak, provela je godine na terapiji kako bi prevazišla svoje složene emocije.

- Osećam da smo svi mi, posebno žene, uglavnom vaspitani tako da služimo drugima, ali kada se usprotivite tome, naučite mnogo o otpornosti i samosvesti. Morala sam da imam godine terapije da bih naučila da nisam užasna osoba jer sam donela odluku koju sam donela - zaključila je Fraj.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

01:50 U SRBIJI SVAKI ŠESTI PAR IMA PROBLEM NEPLODNOSTI! Stručnjak ohrabruje na Kurir TV: Svako ima svoju priču, ali ih povezuje ista srž