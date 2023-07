LETO JE IDEALNO VREME DA ODVIKNETE DETE OD PELENA: 7 znakova da je vaše dete spremno za nošu i kako da ga naviknete na to!

Izlazak iz pelena je velika stvar, a letnji period je vreme kada je to najlakše uraditi. Posle mnogo pokušaja, većina dece je spremna da skine pelene između druge i treće godine.

Za početak treba proveriti da li je dete uopšte spremno da promeni pelene i da li je u stanju da saopšti svoju potrebu za nuždom.

Leto je idealno vreme

Uglavnom, vreme skidanja pelena je individualno, ali je idealno probati leti oko druge godine, jer su tada deca slobodnija, sa manje odeće i svesnija da ispunjavaju svoje fiziološke potrebe jer mogu da vide šta rade. Time postajete svesni tog procesa – objašnjava pedijatar dr. Giovanna Armano.

Međutim, važno je napomenuti da ako dete odbije da skine pelenu, ne treba ga forsirati. Trebalo bi da pokušate ponovo posle kratkog vremena jer pritisak samo stvara napetu atmosferu i izaziva otpor kod deteta.

Današnjim roditeljima, dodaje dr. Armano, pelene za jednokratnu upotrebu predstavljaju veliki problem jer dete u njima uopšte ne oseća da je mokro, kao što je to bio slučaj sa platnenim pelenama, niti pokazuje želju da ih menja. Nekada je roditeljima bilo u interesu da se što pre oslobode pelena jer su morali da ih peru, kuvaju, peglaju... ali sada to nije toliki problem. S druge strane, ima roditelja koji vrlo rano počnu da odvikavaju pelene, a neki ih ni ne koriste.

- Čim dete počne samostalno da sedi, možete da uhvatite trenutak kada počne da vrši nuždu i da ga stavite na nošu ili toalet, ali to je upravo ono – hvatanje trenutka. To ne znači da beba to radi svesno i da može da kontroliše - objasnio je pedijatar.

Najkasnije do četvrte godine

Neke roditelje muči to što im deca već znaju da skinu pelene da bi urinirali, ali traže da ih je naterati na to kada moraju na veliku nuždu, ali to je to, ističe dr Armano, sasvim normalno. Kao što je normalno da se neka deca pri nuždi zavuku u skrivene uglove stana ili ispod stola.

Prema rečima pedijatra, ovo su normalne faze razvoja.

- Krajnji uzrast za skidanje pelena je do četvrte godine. Može biti da ponekad, nakon skidanja pelene, nesvesno uriniraju u snu, ali i to je sasvim u redu, pogotovo ako je dete popilo čašu vode ili mleka neposredno pre spavanja - kaže dr Armano dodaje da je tokom proces skidanja pelena, deca brže savladavaju pražnjenje tankog creva od velikih.

Prepoznajte znakove

Ono što je važno jeste da roditelji prate znake kojima dete pokazuje da je spremno za odvikavanje i da ga podržavaju u prelaznom periodu i podstiču da preuzme odgovornost za ispunjavanje svojih fizioloških potreba.

7 znakova da je dete spremno su:

redovna stolica

signaliziranje (stiska, kaže 'kaka')

zna razliku između male i velike nužde i ima svoja imena za njih

razume telesne signale da treba da ode u toalet

ne voli da bude u mokroj i prljavoj peleni

razume jednostavna uputstva (npr. „dodaj mi knjigu“)

može biti čista i suva do četiri sata odjednom

Devojčice žele da ostave pelene ranije jer ranije sazrevaju

Do otprilike 15 meseci dete obavlja veliku i malu nuždu automatski, ne zna kada će to uraditi ili da li je to uradilo. Fiziološka i neurološka spremnost deteta za odvikavanje od pelena dolazi u proseku nakon što dete prohoda. Nervni sistem devojčica sazreva ranije, pa će pre osetiti potrebu da se otarase pelena.

Strahovi se mogu razviti zbog neprijatnog iskustva

U trenutku odbacivanja pelena, deca mogu razviti strahove. Možda ne razumeju kako funkcioniše toalet i plaše se da sednu. Ako dete samo jednom doživi neprijatno iskustvo (uplaši se mlazom vode ili mu je daska hladna), to može da ga vrati nekoliko koraka unazad. Budite strpljivi i objašnjavajte im iznova i iznova.

