"SAD MI SE GADI, TERA ME NA POVRAĆANJE!" Buduća mlada zatekla svekrvu kako radi skandaloznu stvar dok je mladoženja čuvao stražu

Neobične situacije dešavaju se svakoga dana. Neke su vrlo smešne i izmame nam osmeh na lice, dok druge mogu da upropaste ne samo dan, već i život. Sa jednom čudnom situacijom, ali nimalo veselom, susrela se jedna buduća mlada.

Ona je na popularnom forumu podelila svoju muku i objasnila da ju je svekrva "gnjavila" oko ispobavanja njene venčanice. Sve je to u redu, da svekrva nije poželela da uđe u mladinu haljinu. Iako je buduća mlada odlučila da je jasno odbije, svekrva je bila uporna, čak je snaji ponudila 100 evra kako bi probala venčanicu.

Pravi problem je nastao kada se snaja vratila ranije sa posla i saznala koliko je daleko svekrva u svojim namerama otišla.

"Našla sam svog verenika kod kuće. On je poludeo nakon što me je video i pokušao je da me spreči da uđem u svoju sobu dok je pokušavao da nekom pošalje poruku na telefonu. Otvorila sam vrata i bila šokirana kada sam videla njegovu mamu kako stoji tamo u mojoj haljini", započela je mlada svoju ispovest.

Prvo što je uradila jeste da je uzela telefon u ruke i fotografisala svekrvu u venčanici kako bi kasnije mogla da je ucenjuje. Čak je planirala da fotografiju pokaže gostima. Ali, stvar je postala gora kada je verenik krenuo da viče na buduću ženu.

"Posvađali smo se nakon što nije uspeo da me natera obrušem sliku i od tada je ostao sa svojom mamom. Osećala sam se užasno, ali potrošila sam 3 hiljade evra na ovu haljinu i naporno radila da je nabavim, ne mogu da podnesem da je gledam, ali ljudi u mojoj porodici misle da preterujem", rekla je žena koja je smatrala da "venčanicu treba da nosi isključivo nevesta", a svaki put kada bi pogledala haljinu osećala je dozu gađenja i poriv za povraćanjem.

Međutim, mnogi komentari koji su usledili bili su na mladinoj strani:

"Jesi li sigurNA da želiš da se udaš za ovog momka? Dežurao je ispred sobe kako bi njegova majka mogla da proba tvoju venčanicu. Misliš li da će se ikada zauzeti za tebe?" "Zvuči kao da ste u groznom braku. I trebalo bi da razmišljate o tome, a ne o haljini.", bili su samo neki od komentara.

