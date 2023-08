MI SMO SVINGERI I VEĆ 3 GODINE IDEMO U KLUBOVE ZA BLUD: Do 11 je sve NORMALNO, a onda kreće RAZVRAT I NEMORAL u punom jeku!

Bivši vojnik britanske armije, 36-godišnji Met, svojevremeno je služio u Iraku kada se suočio sa čestim preljubama svojih partnerki dok je bio odsutan. Tada je shvatio da monogamija nije za njega, a srodnu dušu pronašao je u modelu Zoi Grej (31) sa kojom već tri godine uživa u otvorenoj vezi. Zoi i Met zajedno idu na svingerske žurke i u seks klubove, a nedavno su gostovali u podkastu "Option One" gde su progovorili o tome kako izbliza izgleda njihov način života.

- Stvar je u tome što je to prilično ludo jer u klubovima uopšte nema osude ni procenjivanja. Možete da budete veliki, mali, dugački, debeli, mršavi, šta god... Nije važno, jer niko nikoga ne osuđuje. To mi se dešavalo u normalnim barovima, pokušam da neku ženu častim pićem, a ona me odbije uz izgovor da sam ružan ili šta god... Ali u seks klubu samo odem do žene i pitam je hoće li da igra, a ona mi odgovori: "Ne, dobro mi je ovako" i sve je u redu, nema animoziteta. Svako će naći nekog ko mu je privlačan - započeo je Met svoju ispovest.

Ovaj 36-godišnjak objasnio je da noć počinje tako što te u klubu dočekuje domaćin večeri koji ti nudi piće. Prvih nekoliko sati sve što se dešava prilično je uobičajeno, sve dok ljudi ne počnu da skidaju odeću sa sebe.

- To je normalan pab sve do pola 11, 11 i ljudi se skidaju tek kada to kažu. Momi će biti samo u pantalonama, a neki će se skinuti goli. Isto je i sa ženama, one bacaju gaćice. Takođe, sve je stvar izbora. Ako vam neko priđe i kaže da hoće seks sa vama, možete da kažete ne. Na primer, juče smo izašli i bilo je tako vrelo. Ja sam rekao: "Znojim se", a menadžer mi je rekao: "Pa, skini se". Tako da sam bio prvi koji je to uradio. Svi ostali su još uvek bili skroz obučeni, samo sam ja stajao polugo u baru i pio pivo - istakao je on.

"Volimo da nas svi vide i da se mešamo sa svima"

Zoi je otkrila da nema pravila u vezi toga ko prisustvuje ovim raskalašnim događajima - tu su ljudi u ranim 20-im, ali i ljudi u kasnim 60-im godinama.

Kada je reč o tome gde se odvija seks, Met je objasnio kako različiti klubovi imaju različite prostore. Neki su tematski, pa imaju sobe za parove, tamnice, igraonice ili sobe sa ogromnim đakuzijem. Ali, ono što Met i Zoe preferiraju jeste da se skinu i pomešaju sa drugim parovima tamo gde svi mogu da ih vide.

- Volimo da se igramo na otvorenom, tako da je klub u koji najčešće idemo onaj koji ima otvorene, velike prostorije. Ima četiri ili pet soba, ali sve su ogromne. U njima su svuda naokolo veliki kreveti. Lakše nam je da se igramo kada su ljudi u našoj blizini i onda možemo da im kažemo da ili ne, a onda se svi pomešamo i to se pretvori u masovnu orgiju. Dok drugi klubovi imaju gomilu malih prostorija, nama to ne odgovara. Ali, taj koncept je dobar za nove ljude kojima je možda neprijatno od otvorenog, javnog prostora - zaključio je Met.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

