"NISAM OTIŠLA NA VENČANJE NAJBOLJE DRUGARICE I DUŠA ME BOLI ZBOG TOGA!" Razlog je odvratan, a ono što se desilo posle je još gore

"I dalje se osećam užasno zbog toga."

Ko se još udaje utorkom – to se zapitala Trejsi Foli pred svadbu najbolje drugarice – svadbu na koju nije otišla.

A šta je moglo da je spreči da prisustvuje venčanju tako biske osobe?

Priča ide ovako – svadba je bila zakazana za utorak, a dan pre toga, u ponedeljak, Trejsi je počela da radi na novom poslu, i to na probnom radu. I odbila je da ode na venčanje. Nije mogla da traži slobodan dan.

„Bila sam jako zabrinuta zbog same pomisli da to pitam u firmi. Zato sam donela tešku odluku da preskočim venčanje svoje najbolje prijateljice. To je bila jedna od najgorih odluka u mom životu“, kaže Trejsi.

A njih dve su najbolje drugarice oduvek.

„Uvek smo planirale da jedno drugoj budemo deveruša na venčanju. Kada je rekla da se udaje za svoju srednjoškolsku ljubav, samo nekoliko meseci nakon diplomiranja, odmah sam pristala da joj budem deveruša. Nikada se nisam dvoumila oko toga. Onda sam se zaposlila na novom radnom mestu baš dan pre njenog venčanja, koje je bilo u utorak popodne“, kaže Trejsi, a prenosi YourTango.

U svojoj ispovesti ona ističe da ne čudi što se ljudi uglavnom venčavaju vikendom, posebno subotom, jer tada većina zvanica ne radi i može da se opusti.

„I kako sam mogla da tražim od svog novog poslodavca slobodan dan kada još nisam spojila da radim ni jednu celu sedmicu… Tačnije, ni jedan ceo dan. Teže mi je tad bilo da ga pitam da ne radim nego da ne odem na venčanje. U poslednjem trenutku sam rekla svojoj prijateljici da neću prisustvovati venčanju i tada je druga prijateljica iz srednje škole uskočila umesto mene da bude deveruša.“

Ali kako je vreme išlo, Trejsi se sve više kajala. Njih dve od tada više nisu najbolje drugarice, tačnije više se ne druže uopšte, a i prijateljica se u međuvremenu razvela.

„Da budem iskrena, uvek sam bila malo ljubomorna što je druga osoba bila uz nju dok se udavala. A za sve to sam ja kriva.“

Da sve bude gore, ispostavilo se i da je Trejsina žrtva bila džaba.

„Pokazalo se da moj novi posao nije bio važniji od mog prijateljstva. U stvari, iako sam tamo radila skoro pet godina, prezirala sam taj posao, mušterije i svoje saradnike više nego što se rečima može opisati. Da sam tražila slobodan dan za venčanje moje prijateljice i zato dobila otkaz, bio bi to blagoslov.“

