SRPKINJU POLILI BENZINOM I ŽIVU ZAPALILI: Zbog bolesne ljubomore druge žene morala na 200 operacija, a evo kako sada izgleda FOTO

Foto: Little Things

Dana Vulin, Srpkinja koju je živu zapalila ljubomorna žena danas živi potpuno drugačiji život.

foto: Printscreen

Kada se pre 10 godina kao bomba odjeknula vest da je Srpkinju Danu Vulin napala ljubomorna žena i bukvalno je živu zapalila, svet je ostao u šoku. Razlog je bio, ni manje, ni više to što je bila lepa, te je izgledom privlačila pažnju muškaraca. Natali Dimitrovska smatrala je opravdanim napad jer je na kućnoj zabavi "uhvatila" supruga kako priča sa Danom.

Ona je te zloglasne večeri došla do Vulinove koja je odmarala i izbezumljena od ljubomore zahtevala da joj kaže gde joj je suprug iako on nije imao nikakve veze sa lepoticom srpskog porekla. U nalwtu besa uzela je bocu sa medicinskim benzinom i polila je sa namerom da, kako je tada govorila "uništi njeno lepo lice".

foto: Youtube/Printscreen

- Mahala je rukom, a potom je zamahnula s hemikalijom i prosula mi je po licu, rukama, prsima, svuda iznad struka. U sekundi me je zahvatila i vatra, u sekundi je sve bilo u plamenu - rame, trbuh, prsa… Vatra se proširila na glavu, kosa mi je planula u sekundi, a dok sam dohvatila nešto da skinem hemikalije koje su me grizle s lica, već su mi i ruke gorele - napisala je Dana u knjizi "Worth Fighting For".

Kaže da se instinktivno bacila na pod i počela kotrljati, ali je tako samo proširila vatru i na područje oko svoga tela:

- Bol je bila nepodnošljiva, ali sam kroz vrištanje čula da Natali i Danijel beže i smeju mi se… Smejali su se dok sam ja živa gorela i to je bilo još jezivije, nisu osećali kajanje… Kad sam uspela da ustanem, vatra je bila još gora, nisam mogla ni da razmišljam od siline bola. U panici sam se nagnula nad lavabo i pokušala da ugasim vatru polivajući se.

foto: Little Things

Dana je nastavila da vrišti i da doziva u pomoć dok je njen pas cvileo, takođe, u agoniji. Bila je svesna da joj hitno treba pomoć, inače, neće preživeti.

- Dok sam pokušavala da dođem do ulaznih vrata, osećala sam kako mi koža pada s prstiju. Uspela sam da ih otvorim i da dođem do susednog stana. Lupala sam po vratima i vikala - napisala je u knjizi.

foto: Printscreen

Srećom, njene krike čuo je slučajni posetilac teretane po imenu Deni Erikson. Kako kaže i sama Dana, da nije bilo njega, ona danas ne bi bila živa. Pozvao je hitnu pomoć i ostao sa njom sve dok nisu stigli, a nakon toga u bolnici je bila dva dana u veštačkoj komi zbog saniranja teških rana.

foto: Printscreen

Dimitrovska je oduđena na 17 godina zatvora, a kasnije je i njen suprug završio iza rešetaka zbog niza kriminalnih radnji. Kada je reč o Dani, ona je je morala da prođe niz medicinskih zahvata i gotovo 200 operacija kako bi sanirala povrede.

Dve trećine tela bilo joj je unakaženo opekotinama trećeg stepena i 2,5 godine je nosila masku za lice koja joj je, između ostalog, pomagala u zarastanju rana. Godinu i po dana je provela u bolnici, a koža na prstima joj je kompletno zamenjena tri puta.

foto: Printscreen

Dana međutim danas oduševljava svojim izgledom. I doktori i njeni najbliži šokirani su njenim oporavkom.

- Niko nije mislio da je fizički moguće oporaviti se toliko - izjavila je svojevremeno Dana za "Daily Mail Australia". Ona je ranije o sebi govorila kao o "modernom Frankenštajnu" i da je "hodajuća reklama" za čuda koja čini moderna medicina.

Ona se inače i posvetila kozmetologiji, te ima svoju kliniku u Australiji "I Am D Aesthetics" na kojoj pokušava da pomogne svima koji se suočavaju sa problemima na koži ili prolaze kroz slične stvari kroz koje je i ona prolazila.

Baš iz tog razloga, posvetila je svoj život da pomogne drugima, a mnogi joj ukazuju poverenje baš iz razloga kako danas izgleda.

