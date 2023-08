"TO, SRPKINJO NAŠA!" MLADA IZ AMERIKE ZAPEVALA O KOSOVU! Nastupilo ludilo, svatovi pali u TRANS, neki i na kolena (VIDEO)

Jedna Afroamerikanka koja se udala za Srbina, na svojoj svadbi je uzela mikrofon i samouvereno otpevala "Vidovdan", jedan od vanvremenskih hitova srpske narodne muzike.

Snimak mlade koja peva "Vidovdan" postao je viralan na TikToku, a na njemu se vidi kako su svatovi u transu zbog njene interpretacije, koja je bila na čistom srpskom jeziku, a pojedini su čak pali na kolena.

Inače, Patriša je iz Amerike, njen muž (sa šeširom) je iz Valjeva, a svadba je bila 20. maja ove godine.

Očekivano, snimak je prikupio mnogo pregleda, a komentari ne prestaju da se nižu.

"To, Srpkinjo naša", "Bravo, snajka", "Svaka čast, lepotice, naklon do poda", "Naježila sam se", "To, sestro, Srpkinjo", samo su neki od gomile komentara ispod objave.

Da je ovaj snimak i dalje u srcima ljudi, govori i to da ga mnogi i dlje dele jer je pravi primer ljubavi i posvećenosti partneru.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:21 Popularni serijal narodne muzike “Jedna pesma, jedna želja” od nedavno se emituje na Kurir televiziji