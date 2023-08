GOLA SOBARICA ZGRNULA BOGATSTVO, A RADI SAMO DVA DANA NEDELJNO: Klijenti me hvataju za bokove kad se sagnem, a ovako im odgovaram

Amber Pejdž iz Amerike pokrenula je svoju firmu za čišćenje tokom pandemije, ali kada je industrija doživela pad, odlučila je da otvori sopstvenu nišu s drugačijom uslugom.

Ta 23-godišnjakinja sada vodi agenciju za čišćenje uz svoj stalni posao negovateljice, gde ljudima naplaćuje najmanje 184 evra po satu za zadovoljstvo čišćenja njihovih domova u toplesu, a porastao joj je i broj klijenata.

Čišćenje u toplesu

Amber je otkrila da njeni klijenti obično razgovaraju s njom dok je gledaju kako čisti, ali ona insistira na tome da ne sme da se desi ništa fizičko među njima jer ima strogo pravilo "bez kontakta". Objasnila je: "Mogu da dam usmeno upozorenje, tako da ako se nagnem preko pulta i nešto brišem, a muškarci vole da vas hvataju za bokove dok prolaze pored vas, tada obično kaže kažem, 'Hej, razumem da ti se sviđa što vidiš, ali imam pravila, ne sme da bude kontakta, pa ako to opet uradiš, ja otkazujem'".

Iako je nova u poslu, nije joj trebalo dugo da razvije posvećenu bazu klijenata pa tako zarađuje veće iznose uprkos tome što radi samo dva dana u nedelji i obavlja dva do tri čišćenja svaki dan. Amber je rekla: "Rekla bih oko 925 evra nedeljno i radim to već nekoliko meseci."

Takođe dobija neke velike napojnice i poklone od svojih odanih klijenata. "Ljudi su vrlo velikodušni i ne daju mi samo novac, volim i poklone. Davali su mi fudbalske dresove i zapravo imam klijenta koji mi pravi ćebence, zbog čega sam jako uzbuđena", rekla je.

Dečko voli kad pokazuje telo

Amberina majka i očuh su u početku bili zabrinuti zbog njenog novog posla, ali ona ih je na kraju nagovorila na tu ideju, a takođe je imala punu podršku svog dečka, za kojeg kaže da na uslugu sobarice u toplesu gleda kao način pokazivanja tela. Objasnila je: "On je takođe medicinski brat, pa kad ja kažem: 'Tela su tela', on doda: 'Aha, to je način da te pokažem, dobro izgledaš'".

Otkrila je da je čak i roditelji njenog dečka podržavaju: "Najviše sam se bojala da će roditelji mog dečka saznati jer sam mislila da im se možda više neću sviđati, ali i oni su mi podrška. Ono što je zapravo smešno je to što su oni ti koji pronalaze novinske članke o meni i šalju to u porodičnu grupu. Amber je rekla da njen dečko veruje da će posao biti od koristi za njihovu zajedničku budućnost. "Na kraju dana on misli da sami sebe činimo uspešnima, ovo je polazište za nas", rekla je.

Amber je otkrila da je novac koristila za plaćanje fakulteta. "Kada završim s plaćanjem svog fakulteta, tada mogu da počnem da ulažem novac u svoju budućnost", dodala je, piše Daily Star.

(Kurir.rs/ Net.hr)

