MUŠKI POLNI ORGAN NIJE SAMO ZA ODNOSE I MOKRENJE! Doktor podelio ŠOK činjenicu i mnoge zgrozio: "Fuj, nisam ovo morao da znam!"

Poznati doktor je zapanjio sve na mrežama kada je otkrio jezivu istinu o tome šta sve može da "izađe" kroz muški polni organ.

Doktor koji ima armiju pratioca na TikToku, dr Raž Karan, u kratkim videima koje objavljuje na ovoj mreži najčešće deli savete za različite vrste tegoba, ali ponekad jednostavno informiše ljude o nekim medicinskim fenomenima... Pa je tako onima koji ga prate otkrio i nešto što ih je sve ostavilo bez reči. Odgovarajući na pitanje jednog tiktokera koji je želeo da zna da li ne moguće da se kroz polni organ ispuštaju gasovi, dr Radž je izneo šokantnu tvrdnju.

foto: TikTok/dr.karanr

Da, muškarci mogu da ispuštaju gasove kroz polni organ, ali tu postoji i jedna ogromna crvena zastavica. Ukoliko do ove pojave dođe, to onda znači da nešto nije u redu i da muškarac mora odmah da ide kod lekara. Ali to nije sve, pored gasova, muškarci mogu kroz polni organ da izbace i fekalije... Jezivo, zar ne?

"Ljudi mogu da ispuštaju gasove, kao i da izbacuju fekalije kroz pe*is. Ova žuta pasta su zapravo gasovi i fekalije koje iz debelog creva stižu do bešike. To se dešava ukoliko postoji abnormalna veza između creva i bešike. Srećom, to je retkost, ali može da se javi usled zapaljenskih bolesti creva, kancera ili radioterapije", rekao je doktor, dodajući da to loše utiče i fiziološki i mentalno na muškarca.

foto: Shutterstock

"Psihološki je užasno da vršiš veliku nuždu iz istog mesta odakle mokriš, a i fiziološki jer to povećava rizik od infekcije urinarnog trakta", objasnio je dr Karan.

Reakcija na video koji je dr Radž objavio bile su najčešće šok i neverica. Zaista skoro niko nije znao da muškarci mogu kroz polni organ da ispuštaju gasove i fekalije.

"Fuj, ovo stvarno nisam želeo da znam! Sledeći put stavi upozorenje, nisam bio spreman da čujem ovo", "Mislio sam da mogu da podnesem sve što čujem i vidim, ali pogrešio sam", "Čoveče, mislim da si mi sad potpuno ubio želju za se*som. Više ga (organ) nikad neću gledati istim očima"..., pisali su mu pratioci.

