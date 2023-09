VARAO ME DOK SAM BILA TRUDNA: To je NAJBOLJA STVAR koja mi se u životu dogodila, usledilo je nešto NEZAMISLIVO

Saznanje da vam je partner bio neveran može se činiti kao kraj sveta, ali neverstvo ne mora da znači kraj vaše veze. Neverstvo bi u nekim slučajevima moglo biti najbolja stvar koja se može dogoditi vama i vašem partneru, smatra Viki Barzilej.

Ova 44-godišnja majka dvoje dece otkrila je kako ju je njen partner Dejvid Foster (42) prevario nakon četiri godine zajedničkog života, ali veruje da ih je, uprkos boli, afera na kraju ojačala.

- Dejvidova afera pokazala se najboljim poklonom. Ova krizna tačka u njegovom životu učinila nas je dugoročno jačima. Tri godine nakon njegove nevere, sada smo srećniji nego što smo ikad bili, zaljubljeni smo i planiramo da se venčamo - rekla je Viki.

Stručnjakinja za veze Eliks Foks slaže se da afere mogu da imaju svoje prednosti.

foto: Profimedia

- Afere mogu da uništie odnos jer nestaje poverenje, ali ako par odluči pažljivo da obnovi odnos, mogli bi zapravo da završe jači i srećniji nego što su bili pre - objasnila je.

Vlasnica velnes centra iz Engleske, primetila je da su stvari s Dejvidom postajale gore, ubrzo nakon što je otkrila da je trudna.

- Upoznala sam Dejvida 2014. preko stranice za upoznavanje. Radila sam u konjušnici i bila odana mama svojoj ćerki Pejdž iz prethodne veze, koja je tada imala 15 godina, a on je uneo toliko zabave u moj život. Naša veza je bila energična, a nakon pet meseci smo počeli zajedno da živimo. Mesec dana kasnije, otkrili smo da sam trudna - ispričala je.

Viki je ubrzo posumnjala da je Dejvid vara.

- Dejvid je počeo da izlazi i stalno pije. Kad sam bila par meseci trudna, koristila sam njegov laptop i na njegovom Fejsbuku se pojavila poruka od žene koja ga je pitala da li želi da se nađu. Bila sam razočarana i ispitivala sam ga o njoj, ali je rekao da mu je to prijateljica. Voleo me je, pa sam mu verovala. Njegovi noćni izlasci na piće postali su sve češći, ali kad sam rodila Harija 2015, odagnala sam sve brige koje sam imala oko neverstva. Kasnije sam saznala da je flertovao s drugim ženama u pabovima - dodala je.

foto: Profimedia

Kao što to često biva s parovima, dolazak deteta imao je velik uticaj na njihov odnos.

- Bila sam srećna i udaljila sam se od Dejvida. Počeo je jako da pije i rekao mi je, "Ne voliš me više". Rekla sam mu da to nije istina, ali naš seksualni život je stao. Dejvid je rekao da se oseća usamljeno, a ja nisam sela i razgovarala s njim, iako je to od mene tražio - otkrila je.

Jedno istraživanje pokazalo je da je 82 odsto muškaraca koji varaju novopečeni roditelji. Medicinska studija navodi seksualnu nekompatibilnost i nedostatak komunikacije i razumevanja kao glavni razlog za neverstvo.

Iako zna da nije bila njena krivica što je Dejvid bio neveran, Viki kaže da sada vidi da nije dovoljno marila za njegova osećanja.

foto: Profimedia

- Svakako ne krivim sebe za aferu, ali nisam uzimala u obzir ono što je govorio. Prošle su dve godine nakon Harijevog rođenja i još uvek nismo bili intimni, a ja sam osećala da ima aferu. Sada znam da se sastajao s drugim ženama, ali u to vreme nisam imala dokaze. Poruke bi dolazile na njegovom telefonu i ja bih videla žensko ime, ali on bi to negirao. Osećala sam se loše i povređeno. Očito je imao problema s pićem i verovala sam da ga to dovodi do toga da razgovara s drugim ženama, ali on to nikada nije priznao. U januaru 2020. sam posumnjala da me vara, ali nisam imala dokaz. Nisam htela da ostanem s preljubnikom i rastala sam od njega mesec dana kasnije. Sva ta neizvesnost me činila depresivnom. Molio me da se vrati kući i onda sam na Fejsbuku primila poruku od žene koju nisam poznavala, a koja je tvrdila da je u vezi s Dejvidom. Rekla je da su zajedno godinu dana. Bila sam u šoku i to me jako uznemirilo. Bilo je tako bolno shvatiti da se to događalo dok smo živeli zajedno. Nazvala sam Dejvida i tresla se. Poricao je da afera traje već godinu dana, ali to je sve što je mogao da kaže. Bio je jako uzrujan. Bila sam slomljena i Dejvid je shvatio da je uništio našu vezu i da nakon toga nema povratka - ispričala je Viki.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Dejvid je imao saobraćajnu nezgodu. Iako je zadobio samo lakše povrede, nakon toga je rekao Viki da više ne želi da živi. Uprkos ljutnji, Viki ga je zamolila da se vrati njoj kako bi mogla da mu pomogne.

foto: Profimedia

- Trebalo mi je da Dejvid bude psihički zdrav za svog sina. Veza s drugom ženom je bila gotova, ali to mi nije bilo bitno. Pomogla sam mu u vezi sa zavisnošću od alkohola, ali više nisam bila u ljubavnoj vezi s njim. Dobio je pomoć od anonimnih alkoholičara i to je bila prekretnica. Bio je prizemljen i prvi put je bio srećan otkako se Hari rodio - dodala je.

Tokom šest meseci, Viki je osećala kako joj se vraćaju romantična osećanja. Dejvid je počeo da praktikuje meditiranje, nije više pio i postao je bolji tata. Ponovo su počeli da spavaju u istom krevetu.

- Na moj rođendan, šest meseci nakon što se vratio, na mom ogledalu na toaletnom stočiću ružem za usne je napisao: "Hoćeš li da se udaš za mene?", a ispod njega je stavio prsten. To me rasplakalo. Stavila sam prsten i rekla da. Delovao je tako srećno i lepo smo jeli napolju. Od tada je naša veza stabilna, srećna, savršena i sada planiramo naše venčanje - rekla je.

foto: Profimedia

Istraživanja pokazuju da neki supružnici postaju seksualno privlačniji svom partneru nakon afere.

- Ne znam da li je to istina, ali afera je zapravo bila poziv na uzbunu za nas. Izdaja je bolela, ali to je bio dar jer se čini da je to nešto što je bilo potrebno Dejvidu kako bi dobio pomoć oko zavisnosti od alkohola. A Dejvidova promena nadahnula je i mene da promenim svoj život. Odustala sam od honorarnog posla negovateljice koji sam radila uz stalni posao i vratila sam se na fakultet. Sada vodim svoju uspešnu firmu s Davidom- rekla je Viki.

- Žao mi je što se to dogodilo. Imao sam svojih problema i to je rezultiralo mojim neverstvom. Nešto se promenilo u meni i sada sam najbolja verzija sebe i to je jako pomoglo našem odnosu, ali i mom odnosu sa sinom. Sada sam potpuno posvećen Viiki, svom sinu i poslu. Nikada nisam želeo da je povredim i ljut sam što jesam. Mislim da su stvari krenule po zlu kad je Viiki bila trudna jer sam bio jako usamljen, osećao sam se pomalo gurnutim u stranu i nisam slušao. Opijanje je dovelo do upoznavanja žena, bila je samo jedna kratka afera, ali bilo je i flertovanja i slanja poruka drugim ženama. Toliko žalim zbog toga, naježim se kad se setim kakav sam bio. Znam da ne želim da se vratim na to mesto. Krenuo sam napred i ostavio to iza sebe, piše The Sun.

(Kurir.rs/ The Sun/ 24sata.hr)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA