MOJA DEVOJKA VOLI DA NAS GLEDAJU KOMŠIJE DOK VODIMO LJUBAV: Tera me da radimo OVO kako bi uživala, a evo šta mi traži

Jedan dečko požalio se kako je njegova devojka egzibicionistkinja koja voli seks s razmaknutim zavesama. To mu je nova veza i teško mu je da joj kaže da mu je zbog toga neprijatno.

Objasnio je kako je nekoliko godina bio sam, te da je nedavno upoznao najdivniju ženu putem aplikacije za upoznavanje. Tvrdi kako mu odgovara po svemu i kako su se jako povezali.

foto: Shutterstock

Međutim, jedan njen seksualni fetiš mu je malo neobičan.

- Tokom jedne od naših prvih zajedničkih noći, opisala je sebe kao egzibicionistkinju i insistirala je da ostavimo zavese u spavaćoj sobi razmaknutim dok vodimo ljubav. Zbog načina na koji je moj stan na četvrtom spratu smešten, komšije s druge strane ulice su imale dobar pogled na sve što smo radili - opisao je.

foto: Shuttertock

To njegovu devojku jako uzbuđuje, što je imalo uticaja na njega i tvrdi kako mu je to bilo jako neprijatno iskustvo. Zbog toga se sada pita šta mu još sprema, a u ovoj ranoj fazi veze, tvrdi da mu je teško da razgovara s njom o tome, piše The Guardian.

(Kurir.rs/ The Guardian)