OVA JEDNOSTAVNA REČENICA OTRKIĆE VAM DA LI VAS PARTNER VARA: Devojka podelila mali trik, a onda na internetu BUKNULA RASPRAVA

Niko ne voli da misli da ga partner vara, ali nažalost ljudi imaju afere. Influenserka specijalizovana za mentalno zdravlje i muško-ženske odnose Marija Fernando (23) otkrila je da postoji način da proverite da je vaša voljena osoba preljubnik, piše Dejli star.

Mariah tvrdi da postoji jedna jednostavna rečenica koja može dokazati da li je vaš partner preljubnik. Navodno postoje reči kojima se izražava njegova krivica nakon što je optužen za prevaru.

Naime, ako vaš muškarac kaže „samo napred i veruj šta god hoćeš“ kada ga pitate da li vas vara, velike su šanse da laže.

Mnogi smatraju da je ova rečenica „manipulativna” i sugeriše element krivice, a neki, s druge strane, smatraju da su muškarci samo „umorni” da ih optužuju za prevaru, pa izgovaraju tu rečenicu.

"Ako se suočite sa svojim muškarcem zbog prevare, a on vam kaže 'samo napred i verujte šta god želite', mrzim da vam kažem, ljubavi moja, ali taj čovek je kriv. On je kriv", rekla je Marija u videu. koje je podelila na društvenim mrežama.

Izbila je burna debata

Njen video je pregledan više od dva miliona puta i izazvao je burnu raspravu, ali su mnogi ljudi potvrdili njenu teoriju i potkrepili je sopstvenim iskustvima.

"To je tako tačno. Sećam se da sam ovo čuo svojim ušima. Nikada ne dozvoli da te muškarac pretvori u Šerloka. Nije vredan toga", "Ovo je sto posto dokazano", "Istina, ne znaju šta da kažem jer su uhvaćeni“, komentarisali su.

Ali neki od njenih sledbenika upozorili su da fraza "veruj šta god hoćeš" teško da znači priznanje bilo kakvog nepravde.

"To ne znači da vara", "To može značiti da se neće besmisleno raspravljati sa nesigurnom, detinjastom osobom", "Nabavite dokaz pre nego što nekoga optužite za prevaru! Jedna fraza kao dokaz je najgluplja stvar ikada", " Upravo to govorim svom partneru, ali ne zato što sam ja kriv. Nemam energije da se borim", samo su neki od komentara.

