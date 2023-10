KAKO PO FOTKAMA DA PROVALITE DA LI VAS PARTNERA VARA! Stručnjaci otkrili: Ovih šest detalja su ključni! Ako ih vidite imateproblem

Nepoznati parfem ili karmin na kragni košulje, tajno slanje poruka ili iznenadne promene u intimnim željama samo su neki od najčešćih znakova koje ljudi definišu kao dokaze da ih partner vara. A da li ste ikada razmišljali da pogledate fotografije? Prema rečima stručnjaka, govor tela i izrazi lica vašeg partnera mogu da otkriju vredne informacije.

- Govor tela može da bude moćan način za dešifrovanje neizgovorenih emocija i namera - objašnjava Džastin Gasparovic, trener za odnose i stručnjak za bihejvioralnu terapiju.

- Međutim, ključno je zapamtiti da je tumačenje govora tela ne mora nužno da pruži konkretne dokaze neverstva - ističe stručnjak. Evo nekoliko crvenih zastavica koje stručnjaci preporučuju:

Držanje partnera izgleda napeto

Ako govor tela vašeg partnera na fotografijama izgleda napeto ili ukočeno, to bi mogao da bude znak nelagode, kaže Mišel King, licencirani bračni i porodični terapeut. "Ovo bi moglo da vam sugeriše da nešto krije", objašnjava ona. Prema rečima Maraje Freje, stručnjaku za ljubavne odnose odnose i treneru za intimne odnose, zatvoren govor tela poput sklapanja ruku ili okretanja od kamere je još jedna crvena zastava. Iako to nije konačan dokaz varanja, može da ukaže na to da vaš partner ima skrivene namere.

Izraz lica nije uobičajen

Obratite pažnju na to kako izraz lica vašeg partnera izgleda od fotografije do fotografije. Da li se mnogo razlikuju ili je jako sličan? "Na primer, ako se na jednoj fotografiji iskreno osmehuje, a na drugoj usiljeno, to bi mogao da bude znak da nije iskren i da pokušava da prikrije svoje prave emocije", kaže King i dodaje da je normalno da osoba ima neke varijacije u izrazima lica, jer to može da zavisi od njenog raspoloženja i mnogih drugih faktora u tom trenutku. Međutim, ako se dramatično razlikuju, to može da bude znak emocionalne nedostupnosti.

Ne smeje se očima

Nisu svi osmesi isti, zbog čega stručnjaci savetuju da bliže pogledate lice svog partnera na nedavnim fotografijama. "Psihološke studije su pokazale da pravi osmeh ne uključuje samo usta, već i mišiće oko očiju", kaže Kris Gilis, trener za odnose. "Kada se neko iskreno nasmeje, oči mu se naboraju u uglovima. Ako vaš partner prikazuje usiljene osmehe na fotografijama, to može da ukaže na emocionalnu distancu ili skrivena osećanja. Ovo može da bude podsvesni pokušaj da prikrije krivicu ili sakrije tajnu vezu". Prema rečima Džastina Gasparovica, usiljeni osmesi ne nagoveštavaju uvek prevaru, ali mogu da budu znak da nešto nije u redu i da vaš partner ne doživljava istinsku radost.

Pravi fizičku distancu od vas

"Ako se vaš partner na slikama čini udaljenim, to bi mogao da bude znak emocionalne nepovezanosti", kaže Nia Vilijams, terapeut za odnose i životni trener. Vilijams primećuje da postoji nekoliko načina na koje se to može prikazati na fotografijama - vaš partner može da stoji ili sedi dalje od vas, naginje se u drugom pravcu ili izbegava fizički kontakt sa vama.

Ostvaruje kontakt očima ili fizički kontakt sa nekim drugim

"Oči se često nazivaju prozorima duše, a to važi i za fotografije", kaže Gilis. "Potražite pogled obmane u očima vašeg partnera. Ovo se odnosi na slučajeve kada se čini da vaš partner gleda negde drugde ili izbegava direktan kontakt očima na fotografijama sa vama". Prema rečima stručnjaka, namerno neuspostavljanje kontakta očima sa vama može da znači da krije nešto zbog čega se oseća krivim. Ako vaš partner, ne samo da izbegava kontakt očima s vama, već uspostavlja kontakt očima sa nekim drugim, to može da znači da traži vezu negde drugde.

Izgleda rasejano

Da li vaš partner izgleda prisutno ili tako da je odlutao mislima? Freja preporučuje da obratite pažnju na to gde je njegov fokus, šta mu privlači pogled i kako mu je telo nagnuto. "Ako vaš partner stalno izgleda rasejano, to može da bude znak nezainteresovanosti, krivice ili nelagode. Međutim, ovo takođe može da bude znak da mu je jednostavno dosadno ili da nije ljubitelj fotografisanja. Zbog toga je ključno da podelite zapažanja sa svojim partnerom i date mu priliku da razjasni šta oseća", kaže stručnjak.

Upozorenje stručnjaka

King upozorava da crvene zastavice nisu ključna metoda za otkrivanje neverstva.

- Važno je zapamtiti da na govor tela mogu da utiču mnogi faktori. Ako primetite neke crvene zastavice u govoru tela vašeg partnera na fotografijama, važno je da situaciji pristupite sa empatijom i razumevanjem, a ne da prebrzo donosite zaključke ili optužujete partnera - savetuju stručnjaci.

