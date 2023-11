SVETSKI POZNATA INFLUENSERKA ODVRNULA SRPSKO KOLO I REKLA KO SU NAJLEPŠI MUŠKARCI: Evo kako su prošli momci sa Balkana! (VIDEO)

Poznata influenskerka, onlajn komičarka i model, kraće internet ličnost Kristina Kataman (28) je objavila veoma zanimljiv video i odgovor na pitanje ko su najatraktivniji muškarci istočne Evrope i najtradicionalniji.

Naime, ova lajfstajl influenserka često postavlja zanimljive snimke vezane za putovanja, šminku, život, a ovaj video je nazvala "Follow me for more geography lessons. You’re welcome" (Pratite me za još lekcija iz geografije i nema na čemu), a po njoj su ovo najatraktivniji muškarci istočne Evrope:

Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci i sve to uz domaće kolo. Naravno, ljudi na mrežama su se oduševili, pogotovo oni iz naših krajeva (prozvani, ali u pozitivnom smislu). Komentari i lajkovi su pljuštali.

Inače, Kristina je rođena u Moldaviji, a udata je za Srbina Aleksandra Kukolja. Postala je poznata po duhovtim skečevima o istočno-evropskom načinu života i kulturi.

Takođe je objavila i eknjigu "Eastern European Dating: A Cultural Guide" koje bi svima onima koji su zainteresovani da pomogne da bolje razumeju kulturu zabavljanja u istočnoj Evropi, ali i ponudi praktične savete kako bi se izbegle greške u prevodu. Naravno, knjiga je privukla pažnju mnogih jer kako su se mnogi prepoznali u njenim klipovima, tako su se prepoznali i u knjizi.

Ona ima svoj podkast, a na Instagramu je prati oko 300.000 ljudi.

Živi u Severnoj Americi i osim karijere na društvenim mrežama, ima i advokatsku kancelariju koju drži zajedno sa mužem.

