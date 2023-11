OTVOREN 36. FASHION SELECTION: Beograd će narednih dana biti centar MODNIH dešavanja u čitavom regionu (FOTO, VIDEO)

Večeras je svečano otvoren 36. Fashion Selection u organizaciji modne agencije Select.

Brojne poznate ličnosti su prošetale crvenim tepihom i svojim prisustvom uveličale praznik mode u našem gradu. Maja Mandžuka, Dušan Kaličanin, Aleksandra Radović, Ivana Dudić su samo neki od njih...

Ovogodišnju manifestaciju otvorila je revija ekskluzivne kolekcije Lavani by Jelena Kalinić, a od 21h predstavili su se poznati svetski brendovi Bogner, Moncler i Goldbergh na jedinstvenoj reviji Alpine Express.

Glumica Ivan Dudić je takođe došla na manifestaciju i otkrila je da ovde traži autfit za događaj na kom će se pojaviti sledeće nedelje. Mlada glumica je otkrila i da obožava psihologiju - voli da čita na tu temu i sa njom se prvi put put susrela na fakultetu, kao i da joj dosta pomaže u glumi. Što se posla tiče, uzela je malu pauzu jer je sledeće godine očekuju 2 nova projekta. Oduševljena je novom serijom "Cveće zla" i izbindžovala je celu sezonu.

Glumica Maja Mandžuka je podelila sa sedmom silom da voli da nosi miniće, ali i da u ormaru imam par dugih haljina.

- Volim modu, ali nisam opterećena njome, ovde sam videla par lepih komada - iskrena je Maja.

Voditeljka Marija Kilibarda je viđena u prvom redu kako uživa u reviji.

Brojne zvezde su uživale u modnim poslasticama, a u narednim danima će ih biti još.

PONEDELJAK, 6. NOVEMBAR, HYATT REGENCY

18h Gorim – Apsolutno fantastične by Gorica Pejaković 19h Miss Hoodie/Aleksandra Pavlović/Kristina Kovačević 20h Nemanja Pantelić powered by Schweppes 21h Ninia by Sanja Konjović/Beka Zečević

SREDA, 8. NOVEMBAR, CASINO FAIRPLAY

19.30h Dach Swim 21h Strada Atelier by Dragana Gleđa

PONEDELJAK, 13. NOVEMBAR, POZORIŠTE NA TERAZIJAMA

19.30h Broj 1 – Tamara Bakić powered by Romerquelle