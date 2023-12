KAKO JE NAJBOGATIJA SRPKINJA OSTALA BEZ DINARA: Rugala se ženama koje kuvaju, bez 30.000 € nije išla u šoping, a onda SUNOVRAT

od sjaja do očaja

Ćerka pokojnog Mirka Vučurevića, Vukica Vučurević, javnosti je skrenula pažnju kada je odlučila da pre nekoliko godina kamere hrvatske televizije pusti u svoj dom. Ona je tada istakla da je kuću projektovao svetski poznati arhitekta koji se do detalja potrudio da vila odiše glamurom.

- Volim raskošnu i luksuznu kuću, to sam sebi i priuštila. Kuća prezentuje mene samu. Kako izgledam ja, tako mi izgleda i kuća - kazala je jednom prilikom.

foto: Printscreen Facebook

Tada je ona pokazala sav svoj raskoš u kom uživa na Dedinju. Međutim, u međuvremenu se Vukičina vila pojavila u oglasima gde se iznajmljuje za 1.000 evra po danu. Pored toga, primetilo se da je broj vlasnika i njegovo ime drugačije od Vukičinog, te se spekuliše da je ta ista vila otišla na doboš.

Vukica je svojevremno od oca nasledila fudbalski klub "Banat" iz Zrenjanina i fabriku satova "Nivada" iz Švajcarske.

foto: @starsport

Ona je u intervjuima tvrdila da je od majke nasledila lepotu, a od oca novac. Kada je reč o muškarcima, uvek je govorila da "vrede onoliko koliko novca imaju".

Luksuzna putovanja joj nisu strana, te često putuje na najudaljenije destinacija na kojima provodi i po nekoliko nedelja. Ekskluzivan nakit, skupocena garderoba, skupa hrana, sve to odlikuje Vukičin život.

foto: Printscreen Facebook

- Ja bez 30.000 evra ne idem u šoping. Kod mene samo bunda toliko košta. Mene niko nije vaspitavao tako, meni je otac govorio "gledaj, gledaj, ali nećeš kupiti". Međutim, on je meni na kraju davao mnogo novca. Već sa 15 godina sam počela da kupujem brendirane stvari. Nikada me otac u tome nije ograničavao. Uglavnom kupujem u Milanu i Ženevi, nekada skoknem i do Pariza - rekla je jednom prilikom ona u jednoj emisiji dok je iz ormara pokazivala skupocenu bundu od činčile, a onda se nadovezala:

foto: Printscreen Facebook

- Meni je otac za 18. rođendan kupio gliser. Sve sam to tražila, jer sam bila nezasita. Prvi automobil sam takođe tražila sa 18 godina i isključivo uvek vozim najnoviji model "Mercedesa". Ne bih mogla ničega da se odreknem u životu, jer volim da uživam u luksuzu - istakla je tada Vučurevićeva i dodala:

- Često putujem. Svaki dan mi je drugačiji. Slobodno vreme volim da iskoristim za šoping, a zovu me i na modne revije kao što su brendovi "Dior", "Gucci"... Odabrana sam klijentela i imam tu privilegiju - izjavila je jednom prilikom najbogatija Srpkinja, a onda se osvrnula na kuvanje i kućne poslove.

foto: Printscreen Facebook

- Ne volim da kuvam i imala sam sreću što to nikada nisam morala da radim. I u Srbiji, ali i u Švajcarskoj imam žene koje rade u kući za mene. Možda bi neko iz ljubavi nešto skuvao, ali ja ipak ne. Rugala sam se onima koji kuvaju. Kupujem suknjice, haljinice i idem na odmor. Nikada nisam volela da kuvam. Neke žene su prinuđene i ja to razumem, ali ja ne.

Nažalost, pored uživanja i raskoši u životu Vukicu je zadesila tragedija kada joj je pre nekoliko godine preminuo otac Mirko, a nekoliko meseci pre toga i njena majka.

foto: Printscreen, Starsport©

- Moj otac nije bio bolestan. Bio je vitalan i aktivan. Ne znam zasto pišu "preminuo posle teške bolesti". Precenio je svoje mogućnosti, bio je u Ženevi zatim pet dana na moru. Za taj 12. avgust planirao je opet neki put. Bio je to najverovatnije srčani udar. Rekli su mi da se prethodnog dana nije dobro osećao, da su zvali hitnu pomoć koja nikada nije došla. Mene nije hteo da zove. Bio je okružen lošim ljudima - napisala je jednom prilikom Vukica na svom Fejsbuk profilu.

Podsetimo, njen otac je bio vrlo bogat čovek i u Banatskom dvoru, gde je i rođen, izgradio crkvu, školu, puteve...Vukica iza sebe nema naslednike, a jednom prilikom je izjavila da je sama sebi dovoljna.

