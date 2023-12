BAVIM SE NAJSTARIJIM ZANATOM, A OŽENJENI MUŠKARCI MI STALNO KUKAJU ZBOG OVOGA: Bolje što dolaze kod mene nego da idu kod PSIHOLOGA

"Ja sam seksualna radnica i većina mojih klijenata je verovatno u braku, priznaje Džejd Blair. Kaže da su muškarci koji traže njene usluge slobodni odrasli ljudi i da ona nema ništa s njihovim odlukama.

"Ne pitam ih ništa jer to nije moj posao, hoće li oni varati ili ne, ili me unajmiti ili ne. To je njihov izbor, odrasli su ljudi i imaju slobodnu volju" kaže Džejd i ističe kako nije odgovorna za ničije odluke.

Smatra da 'njene muškarce', kako inače oslovljava svoje klijente, niko nije prisilio na odnose s njom, i kaže da oni mogu da odu bilo kada od nje, ako to žele.

- Druga stvar je da ja ne bih imala posao da ih pitam o njihovom statusu. Ipak, mnogo njih dosta priča o svojim ženama, a mnogi i skidaju burmu pre nego što dođu kod nas. Mi to možemo da vidimo jer imamo kamere - priča Džejd, dodajući da joj nije jasno zašto to uopšte rade.

Kako je dalje otkrila sarađivala je s raznim klijentima.

- Imam klijente koji su vrlo jasno bili u toksičnim vezama, verbalno i fizički. Treba im siguran prostor pa je ponekad seksualna radnica bolji izbor od terapeuta, iako mi to nismo, ali mnogi muškarci se osećaju prijatnije da razgovaraju s nama o svojim suprugama - kaže ona.

Džejd misli da su muškarci emocionalno otvoreniji i sposobniji da razgovaraju o osećajima i osetljivim temama, kada su intimni sa nekom ženom.

- Neke muškarce treba samo malo voleti. Oni žele samo malo pažnje - ističe.

Susrela se i s klijentima koji, kako kaže, zapravo obožavaju svoje supruge.

- Oni misle da su one boginje, ali više nisu zainteresovani za intimnost s njima i to može da bude razlog zašto dolaze kod mene. Mnogi muškarci to vide kao potrebu, dok ja iskreno ne gledam tako na to - objašnjava Džejd.

Intimne odnose ne smatra potrebom, kao ni dobrim izgovorom, ali muškarci da.

- Ja ne mislim da oni ne vole svoje žene, ja mislim da su kukavice kada treba da razgovaraju sa svojim suprugama - ističe Džejd.

Neki intimne odnose vide kao potrebu, kao da im treba vode ili vazduha, pa ako to ne mogu da dobiju od svoje žene, iako je možda vole, mogli bi to da potraže negde drugo, pojasnila je i dodaje kako to ne znači uvek da manje vole suprugu.

Džejd je imala i klijente koji ponekad jednostavno žele nešto drugačije.

- Ponekad im je neprijatno to traže od supruge. Neki muškarci jednostavno vole raznolikost, a monogamija nije za njih. Podstaknite ih da razgovaraju s vama o tome - predlaže Džejd na svom TikToku.

Kako dalje kaže svesna je da čuje samo jednu, odnosno njihovu stranu priče, verovatno filtriranu.

- Pa ne znam zašto dolaze kod mene, ali verujem da će se dobro provesti i osetiti malo emocionalne podrške - zaključila je.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B)

