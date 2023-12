KOD NAŠIH MUŠKARACA INTIMAN ODNOS TRAJE 3 MINUTA PA ZAHRČU, A ŽENA TEK POČELA: Vladeta Jerotić ovako govorio o vođenju ljubavi

Vladeta Jerotić je otvoreno i jednostavno govorio o temamam koje zanimaju sve uzraste i koje su i dan danas aktuelne. Njegova predavanja, gostovanja u televizijskim emisijama i spontana obraćanja na raznim mestima bila su prepričavana danima i nedeljama. Umeo je da govori tako da ga svako razume i da provuče sve kroz duhovitu prizmu.

Vladeta Jerotić često je pričao o muško-ženskim odnosima, a o situacijama u spavaćoj sobi govorio se tokom jednog spontanog obraćanja posetiocima Muzeja knjiga. Jerotić je rekao da postoje četiri vrste ljubavi: duhovna, intelektualna, emotivna i fizička ljubav. Naglasio je i da dete ne može normalno da se razvija ako se muž i žena trajno ne vole.

- Prvo se bunimo protiv roditelja, oca, majke, a kad mi dobijemo decu potpuno iste greške pravimo. Nema idealnih roditelja, ali pre svega pogreše muž i žena... Ne može da bude isti odnos u braku za 20, 30 ili 50 godina i ne treba da bude isti. Nijedan brak nije idealan u kojem su sve četiri komponentne zastupljene, ali čim jedna od te četiri popusti, odmah negujte drugu. Naravno, fizičku nemojte zanemarivati. Vi žene, naročito, one posle 50 godina nemaju više hormone, ima samo muški hormon i dobro treba paziti da taj muški hormon ne prevlada do te mere da se žene sa 50-60 godina ponašaju kao muškarci, menja se glas, postaju grublje nego što su bile, hoće da zapovedaju - pričao je Vladeta.

Jerotić je nastavio o ženama koje premaše 50. godinu života.

- Intimni odnosi ih malo zanimaju, a ne treba to tako. Zamislite muža u 50. godini, puna snaga, a kad mu je 70. godina još mu je sve na mestu... Ako žena koja ima više od 50 godina voli muža, izlazi mu u susret, jer posle kad nađe drugu, mlađu, onda su ljubomorne. I dobro je što su ljubomorne. Imao sam pacijentkinje koje nisu bile ljubomorne, pa su mi govorile: "Bar je mene ostavio na miru" - nasmejao je Jerotić prisutne.

Kritikovao je srpske muškarce koji su često sebični i misle samo na sebe u krevetu.

- Muški nagon nije isti kao ženski. Žene imaju ovulaciju, menstruaciju, razlike nisu male. Muškarci mogu svakog dana. A žena ima svoje dane kad može. Koja je Srpkinja smela da kaže ne, a on dođe polupijan iz kafane? To ja u Evropi nisam video, verujte mi. Švajcarska, Nemačka... Obrazovani brakovi, lepo žena kaže "ne" i muž se ne naljuti. Ova naša kad kaže: "boli me glava", ona nema želju za intimnošću - rekao je Jerotić.

Rekao je i da ženama treba nežnosti, da joj se priredi uvod, posveti pažnja...

- Ovi naši muškarci ništa od toga. Pritom to nekada ide brzo nekada, tri minuta, on posle odmah hrče, ona jedva da je malo nešto počela. Pričale su mi moje pacijentkinje. Kad ima nežnosti, pa to dugo traje, pa onda tek sam čin, pa to bude obostrano, to je onda pravi intimni odnos. Divno je kad u braku može da se podesi da bude obostrano – objasnio je Jerotić.

