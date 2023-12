ŠTA ZNAČE REČI PATRIJARHA PAVLA "MUDAR KAO ZMIJA, A BEZAZLEN KAO GOLUB" Jerotić ga je jednom pitao, a odgovor je životna mudrost

Njegova svetost patrijarh Pavle ostavio je iza sebe toliko mudrih rečenica koje se pažljivo slušaju i analiziraju. Govorio je o raznim stvarima, svemu onome što čini život. Njegove reči proučavao je akademik Vladeta Jerotić, koji je jednom prilikom objasnio jednu od brojnih izreka patrijarha - biti mudar kao zmije, a bazezlen kao golubovi.

- Pitao sam patrijarha Pavla, šta znači "biti mudar kao zmije, a bezazlen kao golubovi". Kaže ovako: "Bog nam je dao um da se neprekidno usavršavamo." Pazite, ovo su njegove reči. Pitao sam ga posle, kada sam zapisao, da li sam tačno zapisao. "Bog nam je dao um da se neprekidno usavršavamo, ali um bez dobrote može da pređe u zloću. A dobrota bez uma u glupost. Osećanja su često slepa" - rekao je akademik i čuveni neuropsihijatar Vladeta Jerotić, pa je dodao:

- Tačno! Nema lepšeg osećanja od zaljubljenosti, ali je često i opasno. Kako se rastaju? Pa, zaljubljeni do neba jedan u drugoga, pa vide Boga u onom drugome. Nema grešaka. Nema mana. Ama, pazite dobro, ako se već spremaš za brak sa njim ili njom. Pogledaj drugu stranu. Svaki čovek ima naličje. To Jung zove persona i senka. Senka, kaže Jung, to je niži brat u nama, ali rđav brat u nama. Nema čoveka bez senke. Pa, ti gledaj, treba sa njim da provedeš ceo život.

Patrijarh Pavle je svoju mudrost rado prenosio drugima i često je pričao o ljubavi: "Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate".

Doticao se i dobrog i lošeg u ljudima. "Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.... Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne postanemo neljudi", isticao je patrijarh, koji je pre monaškog života radio kao veroučitelj, a pre nego što ga je Srpska pravoslavna crkva proglasila poglavarem radio kao episkop raško-prizrenski.

I podsećao nas je: "Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja".

