MUŽ I ŽENA UGOVARALI TROJKU S MUŠKARCEM, PA USLEDIO ŠOK OBRT: Ovakvom iznenađenju nije mogao ni da se nada! Bilo je prekasno...

Mnogi momci bi bili srećni kada bi žena predložila trojku, ali ovaj muškarac je zaista zažalio nakon što je njegova partnerka pozvala drugog muškarca u njihovu spavaću sobu.

Upao je u ženinu zamku kada je organizovala trojku, ali kada je shvatio o čemu se zapravo radi – bilo je kasno. Muškarac je na društvenim mrežama ispričao kako je njegova supruga organizovala trojku, ali je shvatio da je to bila 'nameštaljka' tek pošto se to zaista dogodilo.

- Bivša nam je dogovorila trojku, sa drugim momkom. To uopšte nije bilo erotično. Potpuno su me ignorisali i krenuli u akciju 'kao zečevi'. Kasnije sam shvatio da je to sama sebi namestila, pa nije morala da spava sa njim iza mojih leđa. Ubrzo nakon toga smo se razveli - priznaje čovek.

Otkako je podelio svoju priču, mnogi su požurili da komentarišu njegovu situaciju, uključujući i one koji su bili šokirani što je momku trebalo toliko vremena da dođe do ove spoznaje, piše Dejli star.

- Kasnije si shvatio?! Zar vam nije sinulo kada vas je žena ignorisala dok je imala seks sa drugim muškarcem? – pitali su ga.

- Shvatio sam pola priče. Šta ti je trebalo toliko dugo? - komentarišu oni.

- Ne zezaj se. Verovatno te je prevarila i pre toga – pišu.

Nekima je ipak bilo žao momka.

- Strašno, raskid je dovoljno težak i bez ovoga - dodaju.

