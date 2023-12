PIJANI KUM MI JE NA MOJOJ SVADBI ŠAPNUO OVE REČI: Ono što mi je rekao mi je godinu dana kasnije promenilo život IZ KORENA (FOTO)

Da ljubav ne bira ni mesto ni vreme i da život zaista piše romane, dokaz je i ljubavna priča Britanke Dezirej Vajt. Ova dama podelila je svoje neobično iskustvo na TikToku, a njen video je postao viralan - pogledalo ga je preko 600 hiljada ljudi!

Lepa plavuša otkrila je da je sada već više od deset godina u braku sa suprugom Brajantom i imaju četvoro dece, ali pre dve decenije ništa nije ukazivalo na to. Zapravo, on je bio kum njenog bivšeg muža!

Brajant, Dezirej i njen bivši suprug bili su bliski prijatelji od tinejdžerskih godina: "Ja sam bila osoba kod koje je Brajant dolazio po savete o devojkama, a on je meni takođe davao savete o vezama. "Kliknuli" smo od samog starta, a u njemu je bilo nešto zbog čega smo se lako povezali".

Ona je ispričala i da je Brajant često priređivao zabave, ali ona na njih nije išla, dok njen bivši jeste i upravo ju je tu varao, i to prilično redovno. "Brajant je znao šta mi bivši radi iza leđa, da mi nije veran", rekla je. No, u tom trenutku ona to nije znala, te je prihvatila da se uda za svog tadašnjeg dečka.

No, svadba je krenula prilično neobičnim tokom - Brajant, koji je bio i kum, se napio, a potom u govoru priznao da voli Dezirej otkako ju je video prvi put i da ne postoji niko kao što je ona.

"Te noći Brajant mi je rekao tokom našeg poslednjeg plesa: "Zašto mi nisi dala priliku? Uvek bih se brinuo o tebi", prisetila se ova plavuša, dodavši i da ga nije shvatila skroz ozbiljno jer je verovala da alkohol utiče na te reči.

Samo posle godinu dana braka Dezirej je shvatila da je suprug kontinuirano vara, pa je usledio razvod. Očekivano, rame za plakanje bio joj je upravo Brajant.

"Brajant je jednostavno bio tu za mene, jednog dana smo se poljubili i dopalo mi se, a onda smo postali više od prijatelja. Prvo smo bili prijatelji, zatim smo počeli da izlazimo i postali smo par, a onda smo se i venčali. Sada smo u braku već deset godina i imamo četvoro dece", zaključila je ova Britanka.

