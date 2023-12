ŠEST DADILJA ZAREDOM DALO MI JE OTKAZ BEZ OBJAŠNJENJA: Postavila sam SKRIVENE KAMERE, ono što sam videla strašno me je UZNEMIRILO

Amerikanka Viki Brodbent, mama, novinarka i spisateljica bestselera "Mumboss: How to Survive and Thrive at Work and at Home", poznata je kao stručnjak za odgoj dece, a njena Instagram stranica "honestmum" posvećena je upravo tome - savetima i trikovima koji pomažu zaposlenim majkama da se lakše snađu u ulozi roditelja. Ona je jednom prilikom predočila javnosti neobičan slučaj jedne majke koja joj se obratila za pomoć, a kojoj je šest dadilja zaredom dalo otkaz.

Bridžit Elks je samohrana majka dvoje dece - ćerkice Mari i sina Kirka, koji su u trenutku priče imali šest, odnosno godinu dana. Dečji zahtevi i obaveze oko njih su bili veliki, ali je Bridžit zbog novca morala da radi posao sa punim radnim vremenom, te je bila prinuđena da zaposli dadilju.

Ubrzo se u porodici obrela Liza, mlada dadilja koja se sjajno snašla - vodila je decu u školu, animirila ih, pomagala u kućnim poslovima... No, iznenada je ova devojka jednostavno poslala Bridžit poruku u kojoj joj novac koji joj nije isplaćen uz obaveštenje da daje otkaz i da ne namerava da se predomisli.

Bridžit je kasnije porazgovarala sa Lizom, koja je svoju odluku opravdala činjenicom da nije više snage ni volje da se nosi sa šestogodišnjom Mari koja je navodno bila nemoguća. Gospođa Elks nije poverovala dadilji, te je posumnjala u njenu kompetentnost - nije joj bilo jasno kako profesionalna dadilja ne može da se izbori sa napadom besa ili lošim ponašanjem jednog šestogodišnjaka.

Ubrzo je pronašla novu dadilju, ali samo što se ponovo opustila, i ona je dala otkaz. Isto se desilo i sa trećom, četvrtom i petom. Kada je i šesta dadilja odlučila da napusti porodicu, Bridžit je znala da nešto definitivno nije u redu. Da, njena deca umeju da budu zahtevna i njena nisu bila izuzetak, ali otkaz šest žena ipak je bila uznemirujuća statistika.

Skrivena kamera razotkrila je istinu

Kada je zaposlila sedmu dadilju, rešila je da postavi skrivene kamere kako bi utvrdila šta se to dešava dok ona nije tu, te kako bi utvrdila da li je njena ćerka zaista toliko nemoguća, kao što su dadilje tvrdile. Jer je u njenom prisustvu Meri bila pravi anđeo!

Kada je i sedma dadilja posle samo dve nedelje dala ostavku, Bridžit je pregledala kamere i ostala šokirana. Što je više gledala, to se više čudila. Nije mogla da veruje da je njena ćerka sa snimaka ona ista devojčica koju je vaspitavala i volela. Shvatila je da su izjave dadilja bile istinite i da njena ćerkica ima svoju drugu stranu.

Tokom prvih radnih dana svake dadilje Meri bi bila ona koju Bridžit zna, dobra i poslušna, ali kako bi vreme prolazilo, tako se pretvarala u malo "čudovište". Pretvarala bi se u malog demona svaki put kada bi je zamolili da opere ruke, spremi se za izlazak ili isključi TV. Dadiljama se obraćala drskim tonom i rečnikom i govorila bi im stvari kao što su: "Ne možeš da mi ti govoriš šta treba da radim, ja sam tvoj šef". Takođe, devojčica je često pretila dadiljama da će im dati otkaz.

Bridžit je bila van sebe od besa, a kada je ćerku upitala da li smatra da se prema dadiljama ponašala na prikladan način, dobila je prilično neočekivan odgovor. Meri joj je uzvratila da ako oni nekog plaćaju, onda su oni ti koji treba da joj kažu šta treba da radi i ona je u obavezi da njih sluša.

Bridžit je bila zapanjena, nije mogla da razume kako je mala Meri usvojila ovako iskrivljenu životnu logiku. Rešila je da kazni ćerku kako bi je naučila da za svaku akciju postoji reakcija i da sve ima svoje posledice. Kada je sledeće nedelje trebalo da ima čas plivanja, Meri je morala da ga preskoči, jer nije imao ko da je vodi. Bridžit je optužila ćerku da je sama kriva za to i da se ponašala dobro, dadilje ne bi dale otkaz. Pored toga što joj je uskratila časove plivanja, ona je Meri zabranila i da se viđa sa svojim drugarima.

Odgovor profesionalca

Gore pomenuta Viki Brodbent objasnila je Bridžit da Meri verovatno prolazi kroz fazu i da je to bio vapaj za pomoć. Moguće je da se osećala kao da gubi svoj položaj u domaćinstvu i želela je na neki način da utvrdi svoje mesto. Takođe, devojčica se verovatno osećala kao da je niko ne sluša i ne razume i osećala je emocije sa kojima se ranije susretala. Deci je teško da se nose sa takvim stvarima.

Viki je ukazala uznemirenoj majci i na neke njene propuste - pre nego što je angažovala dadilju, trebalo je da sedne sa Meri i potanko joj objasni zašto je to neophodno. Mogla je da joj kaže da mora da ide da radi kako bi zaradila novac za sve ono što im treba i da joj se obrati na jeziku koji njena ćerka razume.

Nije realno očekivati da će dete prihvatiti život onakvim kakvim im se daje, roditelji su ti koji moraju da budu osetljivi na dečje potrebe i da im objasne nova dešavanja i životne preokrete. Viki je istakla i da sva deca žele da budu sa svojim roditeljima sve vreme, te da je Merin način ponašanja prirodan, posebno jer je devojčica verovala da joj je uskraćeno ono što je njoj najvažnije - vreme sa mamom.

