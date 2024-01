IMAM 56 GODINA I SPAVAM SAMO S 20-GODIŠNJACIMA: Stariji su mi DOSADNI, a zbog ovog dela tela zarađujem 15.000 $ MESEČNO

56-godišnja Elajna St. Džejms privukla je pažnju javnosti nakon što je javno progovorila o tome da će se zabavljati samo s muškarcima koji su u svojim 20-im. Razlog? Dozlogrdio joj je dosadan seks sa starijim muškarcima. Još pre četiri godine po prvi je put "bacila oko" na mlađe tipove, nakon što je otkrila da muškarci njenih godina jednostavno ne mogu da prate njene želje i potrebe u krevetu.

Tako njen najnoviji dečko ima samo 23 godine, a razlika među njima je 33 godine. Na Instagramu je objasnila zašto više nikada neće izlaziti sa starijim muškarcem, a taj kontroverzni snimak prikupio je više od 27 hiljada pregleda.

"Izlaziću samo s momcima u 20-im. Pre nekoliko meseci našla sam si 23-godišnjeg ljubavnika. U prošlosti sam bila s muškarcima koji su bili mlađi od mene, ali ovaj je do sada najmlađi. Volim njegov dečački dobar izgled, slatko ponašanje i vitalnost. On je tako pozitivan, opušten, ima sjajno telo i puno kose. Za razliku od starijih muškaraca, mladići imaju sjajna tela. Na nekim su delovima mekani, a na drugima baš i ne...", počela je svoje objašnjenje ova seksualno aktivna gospođa i nastavila: "Neću da izlazim ni sa kim ko legalno ne sme da pije alkohol u Americi, ali ne mogu više ni da zamislim da izlazim s nekim starijim od 40 godina jer postaju mrzovoljni starci. Mlađi me često zovu milf ili puma, ali ja to volim."

Što se tiče muškaraca njenih godina, otkrila je da joj je brzo dosadila ista stara rutina i njihovi zdravstveni problemi.

"Stariji muškarci imaju bolesna leđa, erektilnu disfunkciju, loše stavove i puno ‘prtljaga‘ iz prošlosti. U spavaćoj sobi je uvek sve isto, iste poze. Seks ili nije postojao s njima ili je bio posao - nije bilo ni spontanosti ni želje. S mlađim muškarcima je seks, s druge strane, neverovatan! Oni su živahni, razigrani i uživaju u zadovoljavanju starije žene", objasnila je.

Elajna je takođe OnlyFans model, a napisala je i knjigu, odnosno vodič o tome kako izlaziti sa starijim ženama - "How to Date Hot Older Women: The Ultimate Guide to Dating Older Women".

Na platformi za odrasle, OnlyFansu, ima uglavnom muške pretplatnike iz čitavog sveta, a starosna granica kreće im se od 25 do 40 godina, ali ima i nekih 19-godišnjaka. Tokom prvih osam meseci na OnlyFansu zaradila je šestocifreni novčani iznos, a mesečno zaradi oko 15 hiljada dolara.

Kad je krenula s OnlyFansom, iznenadilo ju je koliko su muškarci voleli njen "mekani stomak".

"Oni to obožavaju i to je poruka za svaku ženu koja se oseća loše zbog svog stomaka ili obešenih grudi. Meni muškarci svakog dana govore: ‘Volim tvoj stomak, volim tvoj mekani stomačić kakav ima i moja mama.‘ Žene to moraju da čuju jer većina njih želi da se ‘pokardašijani‘, ali pravi muškarci, kao i velika većina mlađih muškaraca, vole prirodno telo, zato se nemojte ubijati da biste bile savršene jer savršenstvo ne postoji i muškarci vole autentičnost", poručuje.

"Znam da ja nisam savršena. Nemam savršeno telo. Imam telo majke. Imam stomak. Ne volim da vežbam", dodala je i podelila nekoliko saveta za muškarce koje žele da se zabavljaju sa starijim ženama:

1. Ponašajte se prema njima kao prema ženama: i dalje volimo da nam se govori da smo lepe i poželjne. Ali bez onog dodatka - "za svoje godine".

2. Budite pouzdani i iskreni: Kad si starija žena, nije uzbudljivo kad te tip "goustuje".

3. Prihvatite da se njihov svet neće vrteti oko vas: Većina starijih žena ima decu, kućne ljubimce, stare roditelje, prijatelje koji su im dragi, jednostavno imaju i drugih stvari u životu.

4. Radite stvari koje im olakšavaju život: Mlađi muškarci mogu da pomognu oko čišćenja dvorišta, a to odraslim ženama može biti vrlo seksi.

5. Nemojte ih zvati "mamicama" koje će vam dati novac: Iako će starije žene vrlo verovatno imati više novca od vas, nijedna žena ne voli muškarce koji pokušavaju da je iskoriste zbog novca.

