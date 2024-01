POBOLJŠAJTE VIDLJIVOST NA PUTU I VRATITE FAROVIMA STARI SJAJ: Potrebno vam je samo 5 minuta OVAJ sprej!

Ako ste jedni od onih koji ne vode računa o svom automobilu, onda bi trebalo to da promenite. Kao što vodite računa i o drugim stvarima, tako je vašem vozilu potrebno da pružite određenu brigu kako bi vas što duže poslužio. Možda ne razmišljate o tome kada su farovi u pitanju, ali vremenom se ispraljaju i zamagle, a to može da dovede do slabije vidljivosti tokom vožnje. Da li znate šta možete da uradite povodom toga? Potrebno vam je samo 5 minuta i SPREJ ZA SJAJ FAROVA!

foto: Promo

Sa ovim sprejom za sjaj farova završavate posao za samo 5 minuta! Veoma se lako koristi, a dovoljno je samo da sprej isprskate ravnomerno na zamućeni far. To je sve što vam je potrebno da vaš far bude kao nov!

Ovaj fantastičan sprej možete poručiti OVDE po ceni od 1.199 rsd, ili pozvati 011/4420-502 radnim danima od 9 do 17h.

foto: Promo

* Klikom OVDE pogledajte kompletan asortiman proizvoda po pristupačnim cenama.

Promo