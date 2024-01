DOK SAM JA BILA U POROĐAJNIM MUKAMA, MOJ MUŽ JE BIO INTIMAN SA MOJOM DRUGARICOM Evo kako sam nakon 40 godina otkrila bolnu istinu

Jedna žena ispričala je za The Sun u rubrici "Dear Deidre" kako ju je suprug prevario s najboljom prijateljicom, odmah nakon što je ona rodila prvo dete, a ona je za tu šokantnu istinu saznala tek nakon 40 godina.

"Tako se jasno sećam tog dana, rođenja mog prvog deteta. Moj suprug i ja bili smo tek venčani i oduševljeni jedno drugim i našim novorođenčetom. Kad je izašao iz bolnice nakon mog porođaja, rekao mi je da bi voleo da može prenoćiti, ali pravila su takva da tata ne može biti tamo preko noći. Obe nas je poljubio za laku noć i obećao da će se vratiti odmah ujutro", započela je priču.

Nakon toga je ispričala kako je njen suprug odlučio da proslavi rođenje deteta, ali proslava je otišla u potpuno pogrešnom smeru.

"Zatim je otišao u naš lokalni pab da proslavi bebino rođenje i očito se više nego malo zabavio sa svojim prijateljima. Dok se vraćao kući, umoran, pomislio je da bi bilo dobro nazvati moju najbolju prijateljicu i reći joj naše novosti. Moja prijateljica je priznala da se te večeri osećala usamljeno i pomalo ljubomorno pa ga je pozvala unutra. Popili su još nekoliko pića za proslavu, a onda su stvari otišle u pogrešnom smeru", ispričala je.

Saznala nakon 40 godina

Dodala je kako je to priznanje saznala tek 40 godina nakon toga i to iz razloga što je njenoj prijateljici dijagnostikovan rak.

"Sada kaže da je to bio samo seks u pijanom stanju, ništa više, i da je odmah požalila. Insistira na tome da se to dogodilo samo jednom, pre 40 godina. Osećam se uništeno. Volela bih da mi nikad nije rekla. Ali kaže da je sve to trebala priznati jer joj je dijagnostikovan rak i nije htela nikakve tajne da ponese u grob. Moja najbolja prijateljica i ja imamo 69 godina, a moj muž 71 godinu. Od tada se udala i obe imamo mnogo unučadi", rekla je.

"Još se nisam suočila sa svojim mužem, ali njena priča ima smisla. Sećam se da je ubrzo nakon rođenja moje kćeri vladala čudna atmosfera kad god su njih dvoje bili u istoj prostoriji. Ta nespretnost je trajala godinama. Volim svog muža i prijateljicu, ali u ovom trenutku mislim da više nikada neću moći verovati nijednom od njih", ispričala je.

Šta joj je rekla Didri?

"Didri" joj je savetovala da porazgovara sa svojim mužem, da veruje prijateljici da je to zaista bilo samo na jednu noć te da posete savetnika za veze.

"Bojim se da je odluka vaše prijateljice da vam kaže bila u njenu korist i ni za čiju drugu. Htela je da ublaži vlastiti osećaj krivice. Verovatno se uspaničila zbog svoje nedavne dijagnoze. Ali koliko god bolna bila ova vest, imate dobar razlog verovati da je bila jednokratna. Stoga uravnotežite to s 40-ak sretnih godina koje ste proveli sa svojim mužem.

Jedini način da prebrodiš ovu bol je da razgovaraš s njim. Recite mu koliko se osećate povređeno i pažljivo slušajte njegov odgovor.

Zamolite ga da s vama ode kod savetnika za veze kako biste videli ima li budućnosti za vaš brak pa čak i ako on ne želi ići, svejedno bi vam bilo od koristi da sami posetite terapeuta."

