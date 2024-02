BIVŠA GA VARALA, PA STIGLA SLATKA OSVETA: Takvo PONIŽENJE pred punim klubom nije mogla ni da SANJA, napravio joj PAKAO (VIDEO)

Momak poznat kao Di-džej Arti nedavno je objavio snimak, koji je pregledan više od 12 miliona puta na TikToku.

On je tokom nastupa u jednoj bostonskoj diskoteci uzeo mikrofon i gostima saopštio iznenađujuću vest. Ipak, ono je sledeće uradio izazvalo je haos.

“Moja bivša devojka je upravo ušla u klub, i to sa čovekom s kojim me je varala. Možete li da verujete? Ja ne mogu! Pustiću im jednu specijalnu pesmu”, rekao je Arti.

Nekoliko trenutaka kasnije čujemo taktove i reči pesme “Hoes In This House” (u slengu “prostitutke u kući”) američke hip-hop grupe The Pack.

“Otišla je istog trenutka”, napisao je uz video.

U kratkom roku, registrovano je više od 5.600 komentara, a korisnici su podeljeni. Jedni ga nazivaju “legendom” i podržavaju njegovu reakciju, a drugi smatraju da je “zajedljiv”.

(Kurir.rs/Telegraf/A.G.)

