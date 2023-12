ALEKSANDRA ZBOG TOALET PAPIRA RASKINULA SA DEČKOM: Otišli zajedno u kupovinu, pa usledila ŽESTOKA SVAĐA oko nekoliko ROLNI! VIDEO

Aleksandra Marija Klara je Amerikanka koja se suočila sa neverovatnom situacijom kada je uletela u ljubavnu vezu sa jednim momkom.

Ona je bizarnu vezu, sada već bivšu, detaljno opisala na svom profilu na TikToku. Aleksandra je sa dečkom raskinula zato što nije koristio toalet papir. Prvi put kad je otišla kod njega u wc mislila je da je jednostavno ostao bez rolni, a onda je saznala istinu.

- Rekla sam, "Hej, nemaš toalet papir". A on je rekao: "O, izvini". Za sada je bilo u redu jer uvek nosim maramice u torbici. Pa sam rekla: "Pobrini se da ga kupiš kada odeš u supermarket". A on je rekao: "Hvala što si me podsetila, kul" ili šta već.

Nedelju dana kasnije ponovila se ista situacija, a momak joj je rekao da je zaboravio da kupi. Nakon toga oni su išli zajedno u prodavnicu i tamo ju je zatekla nemoguća situacija. On je odbijao da kupe toalet papir uz izgovor da on koristi samo vlažne mamramice i da ne želi to da ima u svojoj kući.

Aleksandra je kupila svoj toalet papir i planirala je da ga nosi kod njega kad god odlazi tamo, ali se veza ubrzo raspala, a razlog za to je bizaran. Njen bivši dečko ismevao ju je što je nosila zalihu papira, te je ona shvatila da između njih postoje nepremostive razlike, pa je raskinula.

