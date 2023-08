OBOŽAVAM DA JEDEM TOALET PAPIR, DNEVNO POŽVAĆEM ČETIRI ROLNE: To mi je omiljena POSLASTICA, a jednoslojni mi je NAJUKUSNIJI

Amerikanka je za TLC-ovu emisiju "My Strange Addiction: Still Addicted?" pred kamerama otkrila da obožava da jede toalet papir, a istakla je i da jednoslojni voli više od dvoslojnih

Žena koju su predstavili kao Kina ispričala je kako svakodnevno jede toalet papir, te da joj je to omiljeni zalogaj tokom dana. Konzumira ga gde god da ide, uključujući posao, automobil ili salon za nokte.

Rekla je da je u proteklih 20 godina na tu prehrambenu naviku potrošila više od 16.000 evra, te da jede oko četiri rolne toalet papira na dan. Kina smatra kako njena omiljena poslastica vredi svakog centa.

- Znate onaj osećaj, kao da ste nakon Dana zahvalnosti pojeli svu svoju omiljenu hranu i nakon toga sedite na kauču i samo se opuštate. E, pa to je ono što ja osećam nakon što pojedem toalet papir - tvrdi Kina.

- I pogodite! Toalet papir nema kalorija. A od njega nećete imati čak ni mamurluk - nabraja ona prednosti.

Toalet papir jede unazad 20 godina i u tom periodu je postala vrsni poznavatelj, te sad može fino da nijansira pojedinačne vrste.

- Ljudi obično misle da je svaki papir isti jer se pravi na isti način. No to nije tačno. Postoji razlika između jednoslojnog i dvoslojnog papira, a jednoslojni je bolji jer ne morate da ga kidate dok ga žvaćete. To je kao da jedete sendvič bez korice, s maslacem od kikirikija i želeom - objasnila je Kina ističući da uživa u krckanju papira u ustima.

Ipak, njenu ideju ne podržavaju njeni najbliži. U videu se pojavljuje i muškarac kog su predstavili kao bivšeg verenika Entonija.

- Znate, toalet papir nije namenjen za ljudsku ishranu. Ne razgrađuje se u vašem telu. To je odvratno, čoveče - kazao je Entoni.

Kina se nije obeshrabrila tim rečima pokazujući da joj ne smetaju ni neobični pogledi prolaznika dok papir konzumira na javnom mestu. Sa snimateljima je otišla u salon za nokte gde pred svima žvaće komad toalet papira.

- Izvinite, je li to ubrus? - iznenađeno je zapitala vlasnica salona Flora.

- Ne, toalet papir - mirno je rekla Kina i nastavila da žvaće.

Flora se potom nasmejala.

- Zašto ona jede toalet papir? I neprestano ga stavlja u usta, a da nije ni vode popila - začuđena je Flora.

Kina kaže da je primetila kako njena prehrambena navika privlači pažnju javnosti, ali to joj ne smeta.

- Kada me ljudi vide kako jedem toalet papir, čudno me gledaju. Čak sam videla kako je neko izvadio telefon i pokušao da me snimi, ali nije me briga, svako ima svoje čudne stvari koje radi, a ovo je samo moje - zaključila je Kina.

