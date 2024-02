"SVAKO KO ME ISPALI ZA SVADBU GORKO ĆE SE POKAJATI": Besna mlada odlučila da ŽESTOKO NAPLATI gostima neviđeni bezobrazluk

Zamislite situaciju: pažjivo planirate svoje venčanje iz snova, samo da bi vas zvanice bacile u totalno ludilo samo nekoliko dana pre događaja. Upravo to se dogodilo jednoj mladi u Australiji, kojoj je 10 gostiju otkazalo prisustvo u poslednjem trenutku.

Sada se pita da li bi trebalo da im naplati naknadu za "kasno otkazivanje", s obzirom na to da su odgovorili pre više od šest meseci i da su uplate za stolicu na svadbi nepovratne. Mlada je podelila svoju dilemu u podkastu "She’s on the Money" i nehotice je pokrenula lavinu komentara na internetu.

Dakle, da li je ovo prestrogo? Ili je prihvatljivo?

Gostima je put na svadbu preskup

- Sad je nedelju dana do venčanja i već sam dala potvrđeni broj zvanica mestu održavanja venčanja i platila preostali iznos, koji je bio 18.600 dolara. U toku prošle nedelje, deset gostiju, koji su ranije odgovorili potvrdno na poziv i rekli da dolaze, su iznenada otkazali navodeći da im je preskupo da putuju preko nekoliko država, nastavila je ona.

foto: Profimedia

Dobila je poruke od gostiju koji su rekli da više ne mogu da prisustvuju venčanju. Ona je u podkastu rekla da se "muči da pokrije njihova mesta" jer bi u suprotnom u suštini izgubila 2.000 dolara.

- Da li je razumno tražiti da sami pokriju ove troškove? - dodala je ona.

Žena je takođe objasnila da su gosti dobili "sačuvaj datum" karticu pre godinu i po dana i da su ona i njen budući suprug zvanične pozivnice poslali u januaru ove godine, pri čemu je većina gostiju odgovorila na poziv do jula.

foto: Profimedia

- Žao mi je, znam da smo odgovorili da i venčanje je sledeće nedelje, ali trenutno ne možemo da priuštimo da putujemo iz države u državu. Nadam se da razumete, voleli bismo da smo tamo, glasila je tekstualna poruka jednog od gostiju.

"Gost je 100% kriv"

- Gost je ovde 100% kriv, slušaoci podkasta su brzo stali na stranu mlade, a mišljenja su se na kraju podelila.

Pedeset i jedan odsto slušalaca reklo je da gosti treba da plate kasno otkazivanje, dok je 49 odsto reklo da bi mlada to trebalo da pokrije.

- Niko ne rezerviše letove za međudržavno venčanje nedelju dana ranije. Gost je ovde 100% kriv i nije dobar prijatelj za ovo, oštro kritikuje jedan slušalac. Drugi su se potpuno usaglasili i dodali:

foto: Profimedia

- U ovim okolnostima, gosti su apsolutno na vreme sve znali i trebalo bi da nadoknade izgubljen novac mladi. S obzirom na to da su u julu rekli "DA" – imali su skoro šest meseci da osiguraju da mogu da uštede za to. Veoma razočaravajuće što su se obavezali da dođu, ali onda nisu planirali kako to i da priušte, primetio je treći.

Zatim je četvrti izneo zanimljivu poentu: "Svaka druga investicija osim međuljudskih odnosa, ima politiku otkazivanja lol, tako da ima smisla da paru dugujete novac ili bi barem bilo ispravno da im platite... ako otkažete kasno.

foto: Profimedia

- Pozivanje u tom slučaju izgleda kao transakcija, drugi su tvrdili da bi bilo neprikladno da mlada traži novac od svojih gostiju.

- Ako ne možete da priuštite da pokrijete troškove, onda napravite jeftinije venčanje, dodao je neko.

Šta vi mislite, da li je mlada u pravu što želi da naplati stolicu gostima koji su previše kasno otkazali ili jednostavno treba da prihvati da je nepojavljivanje najnormalnija stvar kada su u pitanju ovakvi događaji.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

03:04 JA SE NIČEGA NE SEĆAM Pevačica u venčanici iz Dubaija zakoračila na ludi kamen: Svadba kao iz bajke, MLADA NOSILA VEO OD 3 metra