NA IDEALNOJ LOKACIJI, IZMEĐU STARE I NOVE TURISTIČKE ZONE: Privatna peščana plaža I ostrvo do kog se stiže malim mostom

Na samo 600m od novog turističkog centra Memša, a par kilometara od aerodroma i starog centra, Sakale, nalazi se Marriott Beach Resort Hurghada 5* - dobitnik brojnih nagrada i nosilac sertifikata za uslugu visokog kvaliteta.

foto: Promo

Hotel čuva tradiciju lanca čije ime govori o pouzdanosti i dobroj usluzi, ali se uprkos godinama, i dalje ubraja u one sa najkvalitetnijom uslugom. Velelepna šestospratna zgrada, sa 283 smeštajne jedinice, osim brojnih barova i restorana, gostima je na raspolaganju privatna peščana plaža, na kojoj se, naravno ne doplaćuje upotreba peškira, suncobrana i ležaljki. Posebna atrakcija je malo privatno ostrvo u sklopu plaže kompleksa, do kojeg se dolazi mostićem.

Za najmlađe, hotel Marriott Beach Resort Hurghada 5* ima dečiji bazen, igralište i mini klub, a animacija je tu i za ostale – teniski i skvoš tereni, stoni tenis, odbojka na plaži, bilijar, pikado, ali pre svega bazeni i spa centar, u kojem se uz doplatu, gosti mogu služiti saunom, teretanom i đakuzijem.

Osim Hurgade i lepih oblasti u njenom neposrednom okruženju, u ponudi je i još jedno egipatsko letovalište, Marsa Alam koje će posebno voleti ljubitelji ronjenja.

Hotel ima 283 smeštajne jedinice od kojih je 25 apartmana. Sve sobe imaju klima uređaj, telefon, internet, SAT TV, fen za kosu, sef, balkon, set za čaj i kafu. Standardne i deluxe sobe razlikuju se po veličini. Hotel u svojoj ponudi ima jednosobne i dvosobne apartmane koji se nalaze u drugoj liniji, gosti mogu da koriste bazen i plažu hotela.

foto: Promo

Marriott Beach Resort Hurghada 5* nudi uslugu All Inclusive, ali i uslugu polupansiona. Pored glavnog restorana, u kojem se na bazi samoposluživanja, može izabrati između više jela po hotelskim pravilima, hotel ima i a la carte italijanski restoran Tuscany, kao i nekoliko barova. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Ukoliko ste ljubitelj letovanja u Turskoj, trebalo bi da posetite Bodrum, ako do sad niste. Ovaj šarmantan i istorijom bogat gradić, idealno je mesto u kom ćete pored uobičajenih letnjih aktivnosti i razonode, moći da posetite brojne restorane, bazare, ali i kulturno istorijske znamenitosti. Marriott Delta Beach Resort 5* je renoviran 2018. godine, a nalazi se u blizini Bodruma, u mestu Yalikavak. Hotel se nalazi na peščanoj plaži dugoj 200 m, sa takođe dugim dokom. Usluga koju hotel nudi je All Inclusive Plus.

foto: Promo

Ako ste pak, već bili i u Turskoj, i u Egiptu, i u potrazi ste za nekom novom destinacijom, predlažemo Tunis. Za sličan doživljaj, gde će se spojiti i uživanje u kupanju i sunčanju, sa uživanjem u upoznavanju grada Susa i njegovih zanimljivosti, možda treba da pogledate Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* , koji se baš nalazi u centru Susa, na samo par minuta šetnje od Medine i luke. Hotel ima svoju plažu, koja se nalazi preko puta ulice. Usluga u hotelu je All Inclusive.

foto: Promo

Novina, na koju smo izuzetno ponosni jeste naš novi sajt na kome možete odabrati bilo koju destinaciju na svetu, rezervisati i platiti online avio prevoz, smeštaj i transfer, a time sebi ispuniti možda i jednu od najvećih životnih želja. Kad smo već kod želja, znamo da se one posebno ispunjavaju u vreme Nove godine i Božića, pa možda da poželite Maldive, Sejšele, Mauricijus ili Zanzibar, a mi ćemo vam pomoći da se ostvare lako i brzo. Neka vam nova godina počne na mestu o kom maštate duže vreme ili svoju porodicu obradujte putovanjem na neku od ovih egzotičnih destinacija.

foto: Promo

Kada su u pitanju Tunis i Antalijska regija, ove godine su u ponudi termini sa polascima iz Niša, osim iz Beograda, pa oni kojima više odgovara let iz Niša ili datum polaska, imaju alternativu.

foto: Promo

Ukoliko smo vas zainteresovali, ali nismo pogodili najadekvatniji izbor hotel za vas, pogledajte i druge hotele iz naše ponude za Hurgadu . Od svoje kuće možete već odmah napraviti online rezervaciju i početi sa planiranjem i pakovanjem. Za dodatna pitanja, na raspolaganju je call centar agencije - 011 655 78 00. U ponudi agencije „1A Travel“ nađite i primamljive ponude za Tursku, Tunis i Maltu.

