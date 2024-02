ZAŠTO NIJE DOBRO DA TRUDNICA VIČE DOK SE PORAĐA: Babica Kristina otkrila detalje i objasnila kako da se beba ne zaglavi u kanalu

Babica Kristina Lazarević otkriva koje su osnovne stvari koje mama treba da zna pre proođaja i kako može da se spreči zaglavljivanje u porođajnom kanalu.

Mnoge trudnice pred porođaj imaju razne strahove, a jedan od najčešćih je "šta ako se beba zaglavi u porođajnom kanalu"? Ovo je jedna od komplikacija koja se mogu dogoditi na porođaju, ali za ovo se radi procena pre samog porođaja, pa buduće mame ne bi trebale unapred da budu zabrinute.

foto: Shutterstock

Da li postoji način da se spreči zaglavljivanje bebe u porođajnom kanalu? Pitali smo Kristinu Lazarević, babicu koja je radila u Narodnom frontu, a sada je u patronažnoj službi u Mladenovcu:

"Da bi se sprečilo zaglavljivanje bebe u kanalu jako je važno dobro uzeti karlične mere pre ulaska u porodilište kao i odraditi dobru procenu bebe i njen stav. Naravno uz sve to nam je bitno da i mama u porođaju sarađuje sa babicom uz dobro i pravilno napinjanje."

Mnoge procedue tokom porođaja su uobičajene, a mame ih se često plaše. Kako biste se oslobodili straha i sačekali svoju bebu bezbrižno, važno je da se informišete i usvojite određena znanja pre samog porođaja.

Babica Kristina Lazarević za Yumamu otkriva koje su osnovne stvari koje buduća mama treba da zna?

foto: Shutterstock

"Da je ona najvažnija osoba u rađanju bebe. Pored toga može naučiti pravilno disanje kako bi smanjila jačinu kontrakcija i dopremila veći dotok kiseonika do bebe. U toku kontrakcije i rađanja bebe, ne bi trebala da stenje i viče jer to smanjuje kiseonik do bebe, samim tim pojačava jačinu kontrakcije. Ono što je moja preporuka, jeste da prođu psihofizičku pripremu gde će naučiti pravilno napinjanje koje će im jako pomoći kod rađanja bebe."

Kristina Lazarević je babica i mama troje dece, iza sebe ima tri prirodna porođaja, a kako navodi, iz velike ljubavi i želje za edukacijom osnovala je "Udruženje Babica i mama" koje se bas bavi psihofizickom pripremom za porođaj, kako bi trudnice sigurne otišle na svoj porođaj i srećno dočekale svoje najmilije.

(Kurir.rs/Yumama/T.J.)

Bonus video:

12:44 RODITELJI, ONO ŠTO VAM MI PRIČAMO JE POTKREPLJENO DOKAZIMA Doktorka otkrila: Vakcinisana deca NEMAJU TEŽE SIMPTOME MORBILA