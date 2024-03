U BRAKU SAM 19 GODINA I NIKAD NISAM SPAVALA S MUŽEM: Dugo smo krili tu TAJNU, svi nam se čude, ali mi SAVRŠENO FUNKCIONIŠEMO

Dozvolite mi da odgovorim na vaša pitanja unapred: ne, nismo u celibatu, i da, sumnjam da mi ne verujete u potpunosti. I razumem vašu sumnju. Naime, zajednička bračna postelja duboko je ugrađena u kulturu i simbol je zdrave veze. Odvojeno spavanje i čak i više od toga, da imate odvojene sobe ako imate mesta, jasan je znak da je veza u krizi ili ste u najmanju ruku imali eksplozivnu svađu, a jedno od vas dvoje bira, ili mu je naređeno, da spava na kauču, zar ne, priča Patriša Garison, koja se sa suprugom slaže odlično, ali nije nikad s njim spavala. Svesna je da njihov neobičan aranžman ne odgovara svima.

Ipak, neko vreme je spavanje u odvojenim krevetima bilo moderno. Od ranih 1900-ih do 1950-ih, odvojeni kreveti su smatrani zdravijima i modernijima. No do šezdesetih to je gotovo zaboravljeno i zajedničko spavanje postalo je norma i znak stabilnosti braka za pripadnike srednje klase.

foto: Shutterstock

Ipak, viši slojevi uglavnom su ignorisali ova pravila kućnog ponašanja - jedna od njih je i kraljica Elizabeta koja je istakla kako ona i princ Filip imaju odvojene spavaće sobe. Naravno da sada Čarls i Kamila nastavljaju tradiciju.

Razlozi koje navode su beskrajni, od toga da se dobro naspavaju, a kad žele intimnost, lako se dogovore.

- A i za mene, pripadnicu srednje klase, odvojeno spavanje je pitanje preživljavanja. Pre nego što smo se venčali, pokušala sam da prespavam celu noć u istom krevetu u kom smo imali seks - a to je uglavnom bio moj krevet. Iako sam preživela većinu tih noći, sve zajedno bilo je stresno - navela je Patriša.

foto: Profimedia

Iz sna bi je trgnulo ne samo hrkanje, već i stvarna prisutnost nekoga ko spava pored nje. Imala je osećaj da joj je nešto oduzeto.

- Upoznali smo se kad smo bili u ranim 40-im, oboje smo iza sebe imali teške brakove. Tako smo se u ruševinama tih nesrećnih veza pitali hoćemo li imati dovoljno poverenja da ponovo otvorimo svoja srca, i bili smo zahvalni i iznenađeni što smo se tako duboko zaljubili. Naši zajednički trenuci bili su opušteni, naši razgovori otvoreni. Upoznala sam ga kad sam bila emocionalno potištena, a kad me privio uz sebe, osećala sam se prihvaćeno i sigurno - navela je.

Sve je bilo super, osim spavanja. Naime, lupanje, pomeranje, pokrivač, odlasci u kupatilo, sve joj je to smetalo. Naprosto nije mogla dovoljno da se opusti kako bi se naspavala.

foto: Profimedia

- Sve je bilo podnošljivo dok se nije uselio. Neko vreme je kombinovao život kod mene i svojih roditelja, koji žive pola sata vožnje dalje. Naime, moj sin je imao pet godina i nismo imali dovoljno mesta - navela je.

Kad je spavala pored njega, pokušavala je sve, od tableta do meditacije i drugačijih odlazaka u krevet, ali ništa nije pomagalo.

Jednog dana je toliko bila neispavana da se skoro autom zabila u drvo - tad je shvatila da je vreme za razgovor, te da treba nešto promeniti.

- Bila sam umorna i očajna, pa sam odlučila da budem potpuno iskrena, više nisam imala izbora. Rekla sam mu da hrče glasno i to svake noći. Moj posao je patio i jedva sam vozila. Svaki dan sam bila sve gore, iznervirana i tužna. Sve sam isprobala i dalje nisam mogla da zaspim pa sam ga pitala kako bismo mogli zajedno da rešimo taj problem - priseća se.

foto: Profimedia

U početku je suprug imao obrambeni stav, pitao se pa zar stvarno može da bude tako loše.

Ona mu je rekla da će ga snimiti ako mu treba dokaz.

- Bilo je tu još nešto, nedostajao mi je prostor. Soba s mojim ličnim pečatom, mojom ličnošću. Mesto gde bih mogla da budem potpuno sama. Nešto na šta sam se navikla i cenila tokom perioda između brakova - izjavila je.

Ubrzo je shvatila da mora da raspravi o karakterima, jer je on ekstrovert, a ona introvert. Morala je da raščisti neke stvari koje su bile ključne za njeno fizičko i mentalno blagostanje.

foto: Profimedia

- Trebalo mu je nekoliko dana da prihvati situaciju, a na kraju je i priznao da bi i njemu promena dobro došla. Ispostavilo se da je i njemu san isprekidan zbog mojih zahteva, stoga se brzo složio. Lako smo se dogovorili oko soba i rasporeda kreveta - navela je.

I tako su stvari krenule nabolje.

- Mnogo toga se promenilo od tih prvih razgovora. Venčali smo se, selili nekoliko puta, pazeći da svako ima svoju sobu, videli kako naša deca odrastaju i napuštaju gnezdo i prebrodili uspone i padove života u 21. veku - ispričala je.

Godinama nikome nisu rekli za taj raspored spavanja, uvereni da će porodica i prijatelji tu ideju smatrati alarmantnom ili u najmanju ruku čudnom.

- U poslednje vreme nekome otkrijem tu našu tajnu, jer je odvojeno spavanje danas češće. Nedavna anketa kaže da gotovo 1 od 4 bračna para spava u odvojenim krevetima – ali još uvek se samo šapuće o tome - navodi.

foto: Profimedia

Misli da je vreme da "razvedeni u snu" prestanu da se stide tako da oni koji se muče u jednom krevetu konačno pokušaju da se naspavaju.

- Pripadnici kraljevske porodice i više klase ne bi trebalo da budu fokusirani na dobar san dok smo mi, kojima je zaista potreban, sputani društvenim pravilima koja mogu da funkcionišu za neke, ali ne za sve - izjavila je.

- Jesam li povremeno poželela noć kada se okrenem i on je pored mene? Naravno. U tom maglovitom stanju između jave i sna, uverena sam da je moj "razvod u snu" bio kompromis. Nisam imala toplinu i blizinu maženja, i često mi nedostaje u tim tihim satima. Ali odvojeno spavanje mi daje energiju potrebnu da radim sve ostalo, kao pun i potpuno svestan partner. A kad se spojimo u jednom od tih kreveta, potpuno sam budna, upravo zahvaljujući tome - zaključila je.

(Kurir.rs/ Huff Post/ 24sata.hr/ L. S)

Bonus video:

04:33 JAVILI MU SE NAKON TRANSPLATACIJE I IZGOVORILI POTRESNE REČI! Ispovest čoveka kome su život spasli donori organa: BILO JE STRAŠNO